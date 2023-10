W Galerii Katowickiej lokalizację zmienił z początkiem października salon CCC, trwają również przygotowania do nowych otwarć, m.in. supermarketu Carrefour.

Centrum handlowe, stwarzając najemcom przestrzeń do rozwoju biznesów, dla klientów kreuje miejsce wrażeń, nie tylko zakupowych.

Relokacje i nowe otwarcia to stały element krajobrazu branży retail.

Ich dynamika napędza sprzedaż i odwiedzalność, pozwala trafiać w potrzeby i odpowiadać na trendy.

– Świat wokół nas jest coraz bardziej zaawansowany technologicznie, kreują się nowe mody, zmieniają style życia. Naturalnie znajduje to odzwierciedlenie również w działalności galerii handlowych. Ten rok to czas wyjątkowo intensywnych zmian na mapie Galerii Katowickiej, najemcy powiększają i unowocześniają swoje salony, dołączają też do nas zupełnie nowi, a razem z nimi jeszcze bogatszy asortyment czy nowoczesne rozwiązania ułatwiające zakupy – mówi Joanna Bagińska, dyrektorka Galerii Katowickiej.

Zmiany lokalizacji bądź remonty salonów pozwalają na lepsze dotarcie do klientów, często z poszerzoną ofertą, większą wygodą zakupów, w miłej dla oka, nowoczesnej przestrzeni.

Galeria Katowicka. Fot. Mat. pras.

Druga połowa roku przyniosła w Galerii Katowickiej szereg nowych otwarć wynikających ze zmian lokalizacji. Na nowo otworzyły się Strefa Rozrywki oraz salony Lavard, Mydlarnia u Franciszka i CCC.

Nowo otwarty salon znajduje się w świetnej lokalizacji, od teraz klienci mogą zobaczyć nas z dwóch stron pasażu na poziomie -1. Spodziewamy się, że zarówno nowa lokalizacja, jak i nowoczesny design w połączeniu z większym o 246 mkw., przestronnym i dobrze oświetlonym wnętrzem, będą zachęcać do zakupów i śledzenia najnowszych trendów tego sezonu – mówi Barbara Tetlak-Tracz, Regionalna Kierowniczka Sprzedaży w CCC.

Do końca roku na większej o 218 mkw. powierzchni ma otworzyć się także sklep Nike oraz Martes Sport, który z kolei zyska aż 524 mkw.

Relokacjom towarzyszą również debiuty na liście najemców Galerii Katowickiej. Dołączyła do nich m.in. marka Intimissimi Uomo, należąca do grupy włoskich marek Calzedonia Group i uzupełniająca ofertę o bieliznę dla mężczyzn. Kultowa marka Columbia poszerzyła z kolei ofertę Katowickiej w zakresie odzieży outdoorowej. Od tego lata w portfolio najemców jest także nowa kameralna kwiaciarnia La Flor z bogatym wyborem kwiatów ciętych i doniczkowych, także tych egzotycznych i unikatowych. Ofertę gastronomiczną Katowickiej wzbogaciło Pink Sushi, restauracja z atrakcją w postaci sushi podawanego na talerzykach, które jeżdżą wzdłuż stolików na taśmociągu, a klient wybiera to, na co akurat przyjdzie mu ochota.

W grudniu w Katowickiej w miejsce Stokrotki otwarty zostanie supermarket Carrefour, który idealnie wpisuje się w strategię leasingową Galerii. Sieć zapowiada, że będzie to sklep w najnowocześniejszym koncepcie handlowym, oferujący asortyment z różnych półek cenowych, atrakcyjne programy lojalnościowe, przyjazną nawigację oraz innowacyjne rozwiązania zakupowe.

