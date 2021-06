Kolejne Tesco-Netto w Warszawie i Szczecinie

– Niespełna tydzień po otwarciu pierwszych sklepów Netto w miejscu Tesco w Warszawie i Szczecinie otwieramy kolejne obiekty w tych miastach – mówi Krzysztof Kamiński, dyrektor operacyjny w Netto Polska. – I tu i tu będą to placówki Tesco-Netto numer trzy. To bardzo intensywny rozdział w naszej historii. Nie zwalniamy jednak ani na chwilę, ponieważ do końca roku planujemy otworzyć ok. 150 sklepów Tesco-Netto, zapraszając kolejnych klientów do naszych dyskontów w autorskim formacie 3.0.

Model Netto 3.0 to bogaty wybór świeżych owoców i warzyw, produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, a także produkty z certyfikatem BIO. Sklep zadbał także o osoby wybierające wygodne i szybkie rozwiązania – z myślą o nich powstała strefa TO GO, w której klienci znajdą szeroką gamę gotowych dań.

Sklepy zlokalizowane są w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 30U i w Warszawie przy ul. Światowida 41.

Pierwsze atrakcje czekają na odwiedzających już w środę od godz. 8 rano. Jak zawsze w wypadku otwarć sklepów Netto powstałych w miejscu Tesco każdy odwiedzający placówki otrzyma w prezencie wygodną, dużą torbę na zakupy wielokrotnego użytku. Przez cały dzień obowiązywać będą także wyjątkowe promocje. Klienci, którzy odwiedzą sklepy tego dnia otrzymają dodatkowo vouchery uprawniające ich do skorzystania z wyjątkowych ofert w danym sklepie przez kolejne cztery tygodnie.

Zabawa będzie kontynuowana w obu lokalizacjach w sobotę, 5 czerwca. Wtedy też klienci będą mieli okazję zagrać w koło szczęścia, a najmłodsi wezmą udział w konkursach z nagrodami. W Warszawie na odwiedzających czekać będzie dodatkowo food truck serwujący przysmaki z oferty „Grill Bar Netto”, a także możliwość zmierzenia się z najlepszym bramkarzem świata – Robokeeperem.

W związku z pandemią Covid-19 wszystkie sklepy Netto funkcjonują zgodnie z wszelkimi obostrzeniami i zasadami bezpieczeństwa. Placówki wyposażone są w środki ochronne zabezpieczające zarówno klientów, jak i pracowników. W obu sklepach istnieje możliwość wypłaty gotówki.