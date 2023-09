Letnie miesiące to gorący okres dla Power Center w Gorzowie, realizowanego wspólnie przez Acteeum i Equilis. Do grona najemców gorzowskiego projektu dołączyła plejada znanych i cenionych marek.

Do grona najemców Power Center w Gorzowie dołączyły takie marki jak Cropp, House, Jysk, Diverse, Tedi, oraz Maxi Zoo.

Budowa gorzowskiego centrum o powierzchni 25.000 mkw. rozpocznie się jesienią 2023 roku.

Otwarcie zaplanowane jest na III kwartał 2024r.

Projekt regionalnego centrum handlowego w Gorzowie Wielkopolskim realizowany przez Acteeum wspólnie z Equilis, przyciąga najbardziej znane i cenione marki na rynku, zapewniając niezwykle atrakcyjną ofertę zakupową swoim przyszłym klientom. Dzięki podpisanym ostatnio umowom, do grona najemców Gorzowskiego Power Center dołączyły marki Cropp, House, Jysk, Diverse, Tedi oraz Maxi Zoo.

Sklepy nowych najemców doskonale wpisują się w już zapewniony asortyment centrum handlowego i udostępnią go w niezwykle dogodnej dla mieszkańców Gorzowa oraz regionu lokalizacji. Obejmą one łącznie prawie 3700 mkw. i wraz z pozostałymi markami, które już podpisały swoje umowy najmu - m.in. Sinsay, Decathlon, Biedronka, CCC, HalfPrice, New Yorker czy Martes Sport - tworzą już niemal kompletną ofertę gorzowskiego centrum handlowego.

- Ogromne zainteresowanie, jakim cieszy się nasz gorzowski projekt to wynik zarówno fantastycznych atutów powstającego centrum handlowego jak i doskonałej współpracy oraz zaufania, jakim cechują się nasze relacje z najemcami. Dlatego też niezwykle satysfakcjonujące są umowy najmu z kolejnymi znanymi i lubianymi przez klientów markami, które zawarliśmy w ostatnich tygodniach. Do naszego projektu dołączyły właśnie marki modowe grupy LPP oraz Diverse a także inne, sprawiając, że oferta zakupowa gorzowskiego Power Center nie będzie miała sobie równych tak w mieście jak i regionie. Równolegle dopinamy także na ostatni guzik ostatnie już umowy, za sprawą których komercjalizacja obiektu nabierze już ostatecznego kształtu. - mówi Tomasz Jopkiewicz, Leasing Director w Acteeum Central Europe.

Gorzowski projekt, to zaprojektowane z niezwykłym rozmachem centrum handlowe o charakterze regionalnym, jakiego nie ma dotąd w całym regionie, posiadające pozwolenie na budowę. Wyjątkowość projektu zapewnia jego skala, 25 000 mkw. GLA, wielość, różnorodność i atrakcyjność planowanych sklepów oraz doskonała lokalizacja. Gorzowskie centrum handlowe zapewni klientom także 800 miejsc parkingowych. Powstanie ono w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego niezależnie hipermarketu Selgros oraz stacji benzynowej wiodącej marki.

