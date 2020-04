Kolejny gigant z problemami. GAP zdecydował się na radykalny krok

Gap Inc., jedna z najbardziej znanych marek odzieżowych na świecie, przeżywa ciężkie chwile. Epidemia koronawirusa zamroziła handel, a GAP przestał płacić czynsze właścicielom galerii handlowych.

Sklepy GAP są zamknięte, przychody spadły, koszty pozostały, a firmie kończą się zapasy gotówki. W efekcie z 1,7 mld dolarów, jakie firma miała na kontach na początku lutego, zniknął już miliard. GAP informuje, że obecne przychody nie wystarczą na prowadzenie działalności operacyjnej.

Amerykańska sieć zdecydowała się na radykalny krok – przestała płacić czynsz za wynajmowane powierzchnie handlowe. To pozwoli jej – według wstępnych szacunków – na 115 mln dolarów miesięcznych oszczędności.

GAP przekonuje, że istnieją mocne podstawy prawne, aby zawiesić płacenie czynszów za zamknięte sklepy. Pomimo tego firma negocjuje z właścicielami ewentualne odroczenia płatności czynszu lub uzgodnienia ulgi.

Gap to amerykańska sieć odzieżowa do której należą takie marki jak Old Navy i Banana Republic. Firma prowadzi 3345 sklepów na całym świecie.