Kolejny Kaufland w Białymstoku. Marka testuje mixed-use

Inwestycja w Białymstoku przy ulicy Wierzbowej 2 to nowy dla sieci Kaufland koncept typu mixed-use, czyli obiekt łączący w sobie różne funkcje użytkowe.

Sklepy otwarto w czwartek, 24 lutego.

Sklep w Białymstoku znajduje się na parterze budynku mieszkalnego a do dyspozycji osób zmotoryzowanych oddanych jest około 100 miejsc parkingowych. Na parterze oprócz sklepu Kaufland znajdują się również inne punkty handlowo-usługowe.

Klienci nowej placówki w Białymstoku będą mogli korzystać z szerokiego asortymentu Kaufland, który obejmuje kilkanaście tysięcy produktów, w tym m.in. artykuły świeże – owoce i warzywa, mięso, wędliny, sery oraz produkty mleczne, które w dużej części pochodzą od lokalnych producentów. Atrakcyjną i starannie dobraną ofertę klienci znajdą również przy ladzie obsługowej, gdzie dodatkowo będą mogli liczyć na fachową poradę ze strony personelu. Prócz tego specjalnie z myślą o konsumentach poszukujących produktów wegańskich i wegetariańskich, a także artykułów spożywczych bez glutenu czy z niską zawartością cukru sieć przygotowała specjalnie oznaczoną Strefę Świadomego Odżywiania.

Znakiem jakości Kaufland są również marki własne – klienci robiący zakupy w nowym markecie znajdą szeroki asortyment produktów marek Kaufland, w tym artykuły w przystępnych cenach K-Classic, produkty delikatesowe K-Favourites, ekologiczne K-Bio, żywność roślinną marki K-take it veggie oraz produkty charakterystyczne dla tradycyjnej kuchni polskiej marki K-Stąd Takie Dobre!. W nowym markecie konsumenci będą mogli zaopatrzyć się również w produkty higieniczne i kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego i tekstylia.

W trosce o komfort klientów Kaufland i środowisko

Dla wygody kupujących umieszczono m.in. szafki depozytowe, gdzie kupujący mogą zostawić rzeczy osobiste oraz zakupy zrobione w innych placówkach, a także punkt informacji, gdzie można uzyskać pomoc, a także np. sprawdzić stan punktów PAYBACK. Kupujący będą mogli skorzystać także z cyfrowych rozwiązań, takich jak kasy samoobsługowe, które z pewnością ucieszą osoby preferujące zakupy bezgotówkowe, a także elektroniczne panele umożliwiające nie tylko sprawdzenie ceny produktu, ale również skład produktów oferowanych na wagę (przy ladzie obsługowej).

W obiekcie zastosowano również energooszczędne oświetlenie LED a przy owocach i warzywach elektroniczne etykiety cenowe, dzięki którym sieć ogranicza zużycie papieru. W sklepie dostępny jest również automat, do którego można oddawać kaucjowane butelki i otrzymać bon do wykorzystania w sieci Kaufland.

Z okazji otwarcia sklepu, Kaufland przygotował dla klientów wiele atrakcji. Konkurs Koło Szczęścia, w którym można wziąć udział od czwartku 24 lutego do soboty 26 lutego w godz. 10-18, okazując paragon za zakupy o wartości minimum 100 zł.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1,3 tys. sklepów i zatrudnia ok. 139 tys. pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 235 marketów i zatrudnia ok. 14 tys. pracowników.