Kolejny Kaufland w Koszalinie

Nowo otwarte punkty: KODANO Optyk i market Kaufland znajdują się w Forum Koszalin na poziomie 0.

Kaufland w Forum Koszalin jest trzecim sklepem sieci w mieście.

KODANO Optyk zajmie w centrum handlowym sto mkw.

– Ciągle pracujemy nad rozwijaniem naszej oferty dla mieszkańców Koszalina i regionu. Od niedawana nasi klienci mogą korzystać z usług jedynego w Koszalinie salonu KODANO Optyk, a dziś rano odbyło się wielkie otwarcie Kauflandu. Bardzo się cieszę, że te cenione i lubiane marki znalazły się właśnie w naszym Centrum – mówi Urszula Lipińska, Dyrektor Forum Koszalin.

Kaufland w Forum Koszalin jest trzecim sklepem sieci wmieście. Szeroki asortyment sklepu w Forum Koszalin obejmuje kilkanaście tysięcy produktów, w tym artykuły świeże, które w dużej części pochodzą od lokalnych producentów, produkty lubianych marek własnych sieci oraz specjalnie oznaczoną Strefę Świadomego Odżywiania. W nowym markecie w Koszalinie konsumenci będą mogli zaopatrzyć się również w produkty higieniczne i kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego i tekstylia. Kaufland dużo uwagi przykłada do rozwiązań, które zapewniają konsumentom najwyższy komfort zakupów, dlatego w sklepie w Forum Koszalin nie zabrakło szafek depozytowych, punktu informacji, gdzie można uzyskać pomoc, a także np. sprawdzić stan punktów PAYBACK oraz cyfrowych rozwiązań, takich jak kasy samoobsługowe, elektroniczne panele umożliwiające sprawdzenie ceny i składu produktów oferowanych na wagę oraz ekranów wyświetlających aktualną ofertę promocyjną i treści dotyczące zrównoważonego rozwoju. W obiekcie zastosowano również energooszczędne oświetlenie LED a przy owocach i warzywach elektroniczne etykiety cenowe, dzięki którym sieć ogranicza zużycie papieru. W sklepie dostępny jest także automat, do którego można oddawać kaucjowane butelki i w ten sposób otrzymać bon do wykorzystania w punktach sieci. Z okazji otwarcia na klientów Forum Koszalin odwiedzających Kaufland czeka szereg promocji, atrakcji i ofert specjalnych, w tym trwający do soboty, 26 lutego konkurs Koło Szczęścia.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

KODANO Optyk to polska sieć salonów optycznych istniejąca na rynku od 2016 r. Nowo otwarty salon w Forum Koszalin jest 52. punktem marki w Polsce i pierwszym w Koszalinie. Klienci na przestrzeni niemal 100 mkw. znajdą szeroki wybór znanych i cenionych marek opraw okularowych oraz okularów przeciwsłonecznych. Wśród szerokiego asortymentu znajdują się okulary o rozmaitych rodzajach i kształtach, a oferta salonu obejmuje najbardziej popularne, światowe marki, takie jak: Ray-Ban, Vogue, Versace, Michael Kors, Emporio Armani, Dolce&Gabbana i wiele innych. W salonie można kupić również soczewki kontaktowe oraz akcesoria okularowe m.in. płyny pielęgnacyjne. Salon KODANO Optyk

w Forum Koszalin jest odzwierciedleniem najświeższej aranżacji konceptu marki. Jego hasłem przewodnim jest komfort klienta oraz nowoczesność. Kolor biały przełamywany jest czarną stalą oraz ciepłym drewnem. Pomarańczowa kropka będąca elementem spajającym wszystkie marki grupy KODANO (kodano.pl, soczewkomaty.pl, Kodano Optyk) akcentowana jest wypoczynkiem w poczekalni. Odwiedzający KODANO Optyk w Forum Koszalin mogą także zbadać swój wzrok oraz dobrać odpowiednią metodę korekcji: okulary lub soczewki kontaktowe. Jak podkreśla sama marka, w każdym swoim działaniu koncentruje się na pomocy klientom w dbaniu o ich wzrok poprzez umożliwienie zakupu okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych, a także soczewek kontaktowych. Na odwiedzających salon czekają nieustannie także atrakcyjne promocje.