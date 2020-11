Kolejny lockdown galerii? To knockout dla wielu najemców

Jak oceniacie państwo wczorajszą decyzję o wprowadzeniu lockdown'u w centrach handlowych?

Zarówno dla wynajmujących, borykających się z konsekwencjami pierwszego lockdown’u, jak i dla wielu najemców, którzy próbują wychodzić z kryzysu, decyzja o ponownym lockdown'ie może być prawdziwym knockout'em. To potężny cios w cały rynek centrów handlowych, który jest mocno nadwyrężony wiosennym lockdown'em i ostatnimi ograniczeniami. To radykalny i przedwczesny krok. Niestety tak znaczące ograniczenie zostaje dziś wprowadzone pomimo apeli o dialog i konsultacje, jakie płynęły ze strony ekonomistów i samej branży. Pominięto także najważniejszy aspekt, który podkreślaliśmy nieustannie w próbach komunikacji z rządem. Centra handlowe od wielu tygodni są doskonale przygotowane do bezpiecznej obsługi klientów.

Jakie mogą być skutki tej decyzji?

Katastrofalne. Przede wszystkim tytaniczna praca najemców i wynajmujących nad odbudowaniem obrotów i footfall'u, jaką włożono w ostatnich miesiącach, dziś idzie na marne. Jak pokazują dane PRCH, już wcześniejsze ograniczenia spowodowały w galeriach odpływ blisko 40 proc. klientów, lockdown przyniesie prawdziwe tąpnięcie. Oznacza to, że ze skutkami koronakryzysu będziemy musieli zmagać się długofalowo i to w wielu wymiarach. Poważnie zagrożony jest rynek pracy, jaki tworzą centra handlowe, zwłaszcza w takich segmentach jak gastronomia, fitness czy rozrywka, ale także usług i mody. Zagrożone są także miejsca prace tworzone przez samych właścicieli galerii oraz miejsca pracy w firmach, z którymi centra handlowe współpracują. Jeśli ograniczenia będą się utrzymywać przez dłuższy czas, pracę mogą stracić tysiące ludzi, także na niewielkich, lokalnych rynkach pracy. Ten aspekt rządzący powinni też brać pod uwagę. Konieczne jest także szersze spojrzenie. Handel mocno dziś waży w PKB. Tak znaczące jego ograniczenie, zwłaszcza przed sezonem świątecznym, będzie miało ogromny wpływ na obecną sytuację gospodarczą, a w konsekwencji także na to, jak szybko wyjdziemy z kryzysu ekonomicznego. Konsumpcja potrzebuje dziś bodźców, nie hamulców. Straty spowodowane tą decyzją, są dziś trudne do oszacowania.

1

2