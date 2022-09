Od czwartku, w Zielonej Górze, działa kolejny park handlowy. To Stop Shop, będący miejscem dla 14 sklepów.

Od czwartku, 15 września przy Szosie Kisielińskiej 22b działa Stop Shop.

To kolejny park handlowy w Zielonej Górze.

Jest to miejsce dla 14 sklepów na łącznej powierzchni ponad 6 700 mkw.

Stop Shop w Zielonej Górze jest już otwarty . W związku z otwarciem parku handlowego, dzięki porozumieniu miasta z inwestorem, poszerzony został fragment szosy aż do ronda.

Nie jest przypadkiem, że 11. park handlowy otwieramy właśnie w Zielonej Górze. Nasz format jest bardzo popularny w Żarach, dlatego też zdecydowaliśmy się na otwarcie kolejnego obiektu w największym mieście województwa lubuskiego. Liczymy, że STOP SHOP ze swoim lokalnym charakterem i zróżnicowaną propozycją najemców spełni oczekiwania zielonogórzan, którzy chętnie będą odwiedzać swoje ulubione sklepy zlokalizowane w jednym miejscu – powiedziała portalowi Naszemiasto.pl Beata Krawczyk, Head of Asset Management w CPI Property Group.

Stop Shop to kolejny park handlowy w Zielonej Górze, który tworzą sklepy, do których wchodzi się bezpośrednio z parkingu. Zielonogórzanie już mogą zrobić tu kompleksowe zakupy w sklepach takich marek, jak: Sinsay, TEDI, Kakadu, Martes Sport, MAX, Carry czy Vorwerk. Do ich dyspozycji jest także ponad 150 miejsc parkingowych, zlokalizowanych przed obiektem. Zasięg paru handlowego szacowany jest na ponad 270 tys. osób, które mogą tu dotrzeć na zakupy

w ciągu 30 minut jazdy samochodem.

Właściciel sieci sklepów informuje, że z okazji otwarcia parku handlowego najemcy przygotowali promocje i rabaty. Ponadto, robiąc zakupy za min. 200 zł, będzie można otrzymać kartę podarunkową o wartości 30 zł do wykorzystania w wybranych lokalach, znajdujących się w obiekcie.



W sobotę, 17 września na ulicach miasta pojawi się żółty bus STOP SHOP. Jeżdżące nim hostessy będą rozdawać gadżety z logo centrum.

