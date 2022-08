Kolejny Pasibus Leclerc we Wrocławiu!

Od 26 sierpnia działa nowa restauracja kultowej burgerowni Pasibus. Otwarcie nastąpiło we wrocławskim sklepie Leclerc przy ul. Zakładowej. To 27. lokal marki i już 12. w jej rodzinnym Wrocławiu. Z okazji otwarcia przez cały weekend Pasibus zapewni klientom miłe promocje.

Od 26 do 28 sierpnia br. Pasibus przygotował specjalną promocję.



Pasibus to kultowa marka burgerowni, która narodziła się we Wrocławiu w 2013 r. Jej rozpoznawczym znakiem są burgery o wyrazistym smaku, przyprawiane według autorskiej receptury oraz z odważnymi połączeniami dodatków.

Na gości odwiedzających nowy lokal marki przy ul. Zakładowej 2-4 we Wrocławiu będzie czekać klasyczne menu sieci. Będzie też coś dla miłośników kuchni roślinnej oraz dla osób, które nie chcą na stałe rozstawać się z mięsem, ale mają ochotę czasami zjeść coś wegańskiego. Dodatkowo, w Pasibusie we wszystkich burgerach można bezpłatnie wymienić kotleta mięsnego na kotleta wege, smażony ser przygotowany według autorskiej receptury lub kurczaka. Od niedawna klienci sieci mogą też wybrać rodzaj bułki - pszenną lub maślaną. W menu są również Pasi Frytki, Pasi Bataty, Pasi Lemoniada, kulki serowe, a także autorskie sosy.

Nowa restauracja sieci – Pasibus Leclerc wyróżnia się atrakcyjnym designem. Do aranżacji jej wnętrz wykorzystane zostały kontenery morskie oraz unikatowe neony. W lokalu o całkowitej powierzchni ponad 220 mkw. znajduje się ok. 60 miejsc siedzących dla klientów. Restauracja będzie czynna codziennie – od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 - 22:00, a w niedziele 10:00 - 21:00.

Od 1 września z lokalu będzie można zamawiać jedzenie z dowozem poprzez portal www.pasidostawa.pl, a także poprzez aplikacje i systemy zewnętrznych partnerów.

Z okazji otwarcia restauracji Pasibus przygotował dla gości odwiedzających nowy lokal we Wrocławiu specjalną ofertę. Przez 3 dni – od 26 do 28 sierpnia br. do każdego burgera ze standardowej oferty będzie można dobrać zestaw, czyli średnie frytki i napój jedynie za 2 zł.