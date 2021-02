Kolejny Pasibus we Wrocławiu. Burgerownia wkracza do CH Ferio Gaj

Pasibus, kultowa sieć burgerowni nie zwalnia tempa i powiększa swoją sieć. 28. lokal tej znanej i lubianej marki zostanie otwarty w CH Ferio Gaj we Wrocławiu już 5 lutego 2021 r. Będzie to już 11. lokal Pasibusa na kulinarnej mapie stolicy Dolnego Śląska. Z tej okazji zespół restauracji przygotował specjalną promocję dla wrocławskich pasibrzuchów, którzy będą mogli zamawiać wyjątkowe dania na wynos, a wkrótce także z dostawą do domu.