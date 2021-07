Kolejny punkt szczepień z Atrium. Tym razem w Toruniu

Tymczasowy punkt szczepień powstanie w lokalu znajdującym się w okolicy sklepów Reserved i Rossmann.

Opiekę medyczną w nim zapewni personel lekarski z poradni Citomed.

Placówka będzie przyjmowała pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 11.00-1800.

Każda osoba, która w tym czasie zgłosi się do punktu, będzie mogła zaszczepić się bezpłatnie, bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty.

W najbliższą sobotę mieszkańcy Torunia i okolic, a także obcokrajowcy będą mogli zaszczepić się przeciw COVID-19 w tymczasowym punkcie szczepień utworzonym na terenie Atrium Copernicus. Organizatorem szczepień jest jedna z poradni należącej do zespołu Lecznic Citomed. W zaadoptowanym na ten cel lokalu, do dyspozycji pacjentów będą dwa stanowiska do szczepień wraz z wykwalifikowanym personelem medycznym. Szczepienia będą realizowane preparatem firmy Pfizer oraz jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson. Każda zaszczepiona osoba na miejscu otrzyma zaświadczenie o przyjęciu szczepionki.

Przez cały czas dostępny będzie lekarz udzielający kwalifikacji lekarskiej do szczepienia. Podczas szczepienia dzieci przeciw COVID-19 konieczna jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na szczepienie.

TPS będzie funkcjonował docelowo do końca wakacji, natomiast w kolejnych tygodniach w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Uruchamianie tymczasowych punktów szczepień w Polsce ma na celu usprawnienie procesu szczepienia powszechnego. Swoje wsparcie w utworzeniu nowego miejsca wraz z udostępnieniem zaplecza organizacyjno-technicznego zadeklarowało także Atrium Copernicus wspólnie z poradnią lekarską Lecznice Citomed. Nowo otwarty punkt w toruńskim Atrium Copernicus to kolejny tymczasowy punkt szczepień, utworzony w centrum handlowym należącym do Grupy Atrium – do tej pory podobne punkty powstały w bydgoskim CH Focus, w Atrium Mosty w Płocku, a także w Atrium Plejada w Bytomiu, w warszawskich galeriach King Cross Praga i Atrium Promenada oraz we wrocławskiej Galerii Dominikańskiej.

- Wspólnie z poradnią Citomed udostępniamy mieszkańcom powszechny punkt szczepień wraz z obsługą medyczną, w którym podczas wizyty w Atrium Copernicus będą mogli zaszczepić się przeciw COVID-19. Od najbliższej soboty każda osoba, która zgłosi się do punktu, będzie mogła przyjąć szczepionkę bez wcześniejszej rezerwacji. Do dyspozycji pacjentów będą dwa rodzaje szczepionek – Pfizer i Johnson&Johnson. To niepowtarzalna okazja, aby zaszczepić się przed urlopem i móc bezpiecznie podróżować z najbliższą rodziną. Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność zbiorową i tym szybciej wrócimy do normalności– mówi Ewa Machowska-Górna, dyrektor Atrium Copernicus.