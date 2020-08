Pop-upy od dłuższego czasu cieszą się dużą popularnością. Kolejny sklep, gdzie można nabyć towary w bardzo atrakcyjnych cenach właśnie otworzył się w Designer Outlet Gdańsk. Do tymczasowego salonu zaprasza Lee Cooper.

Choć marka od dawna ma stały sklep w centrum Designer Outlet Gdańsk, postanowiła zrobić niespodziankę wielbicielom jeansu i otworzyć tymczasowy format ze specjalną ofertą. W salonie Lee Cooper Last Pieces ceny spadają nawet o 80 proc. więc warto się spieszyć. Londyński look za ułamek wartości to niezła gratka.

Londyński, bo korzenie marki sięgają początków XX wieku, kiedy na East Endzie powstała pierwsza autentyczna europejska marka produkująca odzież z jeansu. Mimo że najpierw oferowała odzież roboczą, potem w czasie wojny realizowana zamówienia dla wojsk brytyjskich, świetnie odnalazła się w erze rock’n’roll lat 60. a potem 70., kiedy jeans był symbolem młodzieżowego buntu i deklaracji światopoglądowej. Szczególnie londyńskie ulice oddawały atmosferę tamtych czasów, kiedy brytyjska stolica była kolebką wielu rodzących się stylów muzycznych i subkultur. Dziś Lee Cooper to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek odzieżowych nie tylko na Wyspach, ale i w całej Europie.

Nowy sklep marki to prawie 53 mkw. showroomowej powierzchni i zarazem kolejny salon w formacie

pop-up w gdańskim centrum Designer Outlet, w którym „chwilowe” salony pojawiają się regularnie. W ostatnim czasie na taki dodatkowy, tymczasowy sklep z ofertą Last Pieces postawiła również marka Puma. Jak zauważa Katarzyna Czapran, Marketing Manager centrum - Klienci lubią pojawiające się, zaskakujące oferty, o których wiedzą, że za chwilę znikną. Chętnie korzystają więc z unikalnych okazji, bo te mogą się więcej nie powtórzyć.

