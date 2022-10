W środę 5 października na mapie Krakowa pojawił się kolejny salon optyczny należący do sieci Ziko Optyk.

Jest to już piąty lokal w Polsce, a pierwszy samodzielny salon optyczny.

Nowy koncept salonu zakłada całkowitą zmianę aranżacji wnętrza i ma być wzorem dla przyszłych salonów.

W asortymencie lokalu przy ulicy Królewskiej 47 pojawiły są nowe marki, w tym również marki segmentu premium, które dostępne są w bardzo atrakcyjnych cenach.

Przytulne wnętrza, udekorowane roślinnością sprawiają, że lokal tworzy przyjazne wnętrze, w którym każdy poczuje się komfortowo. Znajduje się tutaj również profesjonalny gabinet optometryczny, wyposażony w nowoczesny sprzęt, w którym codziennie nasi doświadczeni specjaliści będą przeprowadzać kompleksowe badania wzroku. Miejsce to ma zapewnić badanym Klientom prywatność i spokój. Dodatkowo w poczekalni dla Klientów, będzie można poczęstować się aromatyczną kawą.

W nowym salonie odwiedzający mogą wybierać z ponad 500 opraw i okularów znanych modowych marek takich jak: Vogue Eyewear, Armani Exchange, Pierre Cardin, Tommy Hilfiger czy Carolina Herrera. Pojawiły się również nowości od Ana Hickmann, Missoni, Ralph by Ralph Lauren, Polo by Ralph Lauren oraz Under Armour. W asortymencie nowego salonu Ziko Optyk na ulicy Królewskiej 47 w Krakowie znajduje się również marka Ray-Ban, która od wielu lat wyznacza trendy okularowe, oferując ponadczasowy styl.

To, co wyróżnia całą sieć Ziko Optyk to fakt, że są to specjalistyczne salony optyczne, w których Klienci mogą codziennie skorzystać z usługi badania wzroku i porozmawiać z wykwalifikowanym personelem, który zawsze wesprze w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich soczewek okularowych czy kontaktowych, doradzi w kwestii dbania o wzrok, a także pomoże w wyborze odpowiednich, dopasowanych do kształtu twarzy opraw.

Cieszymy się, że na mapie Krakowa powstanie kolejny wyspecjalizowany punkt, w którym Klienci będą mogli liczyć na kompleksową opiekę w zakresie dbania o narząd wzroku. W każdym salonie Ziko Optyk pracuje wykwalifikowany personel, który za główny cel stawia sobie zdrowie i komfort Klientów. Nowy salon na ul. Królewskiej 47 w Krakowie, to również piękny design i szeroki wybór okularów dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Nie mogę też nie wspomnieć o atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do nowej lokalizacji - mówi Beata Kmieć Prezes Zarządu Ziko Optyk.

Z okazji otwarcia salonu, Ziko Optyk przygotował dla Klientów wyjątkowe rabaty. Do 15 października będzie można kupić kompletną parę okularów 30 proc. taniej, a soczewki progresywne z rabatem w wysokości aż 50 proc. Ziko Optyk posiada najlepszą ofertę na rynku na kompletną parę okularów Vogue oraz Armani Exchange i gwarantuje najniższą cenę.

