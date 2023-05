Od 6 maja mieszkańcy Wrocławia i okolic mają do dyspozycji kolejny na mapie miasta sklep eobuwie.pl ze strefą MODIVO.

Nowy punkt zlokalizowany jest w Pasażu Grunwaldzkim.

Sklep ma powierzchnię ok. 300 mkw.

Dzięki tworzeniu zaawansowanych technologicznie sklepów stacjonarnych, marki wspólnie i konsekwentnie dążą do łączenia światów online oraz offline.

W ręce klientów oddano sklep o powierzchni niemal 300 mkw., który zapewnia dostęp do oferty obu brandów. Dzięki temu można skompletować pełną stylizację wygodnie i ekspresowo. Wyboru produktów dokonuje się za pomocą 21 nowoczesnych tabletów. Ubrania z asortymentu MODIVO można przymierzyć w dwóch przymierzalniach, które wyglądają jak ekskluzywne garderoby. Czekają w nich wcześniej wybrane produkty. W sklepie dostępne jest też urządzenie esize.me - skaner, który wykonuje skan 3D stóp, co pozwala na dokładne dopasowanie obuwia podczas zakupów. Usługa jest szczególnie popularna wśród rodziców i ich dzieci, ponieważ pozwala trafniej dopasować rozmiar. Dodatkową funkcjonalnością jest prognozowanie wzrostu stopy dziecka.

Ubrania z asortymentu MODIVO można przymierzyć w dwóch przymierzalniach, które wyglądają jak ekskluzywne garderoby. Fot. Mat. pras.

Na miejscu dostępnych jest ponad 5000 produktów. W aplikacji mobilnej klienci mają do dyspozycji usługę Przymierz zanim zapłacisz, pozwalającą na przymierzenie zarezerwowanych wcześniej produktów. W dowolnym momencie mogą zamówić do sklepu artykuły z oferty online eobuwie.pl oraz, a kiedy zamówienie będzie skompletowane, otrzymają powiadomienie SMS. W ramach usługi dostępnych jest ponad 900 marek, a wśród nich m.in.:czy

Sklep w Pasażu Grunwaldzkim mieści się na parterze i jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00 oraz w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00. We Wrocławiu znajdują się już cztery sklepy grupy. Pozostałe zlokalizowane są w centrach handlowych: Aleja Bielany, Magnolia Park oraz Wroclavia. Dodatkowo na klientów czeka strefa eobuwie.pl w sklepie CCC w Galerii Dominikańskiej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl