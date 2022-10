Nowa męska kolekcja PERFORMANCE, powstała we współpracy marki 4F z Robertem Lewandowskim, to odzież treningowa w jakości premium przeznaczona dla sportowców.

PERFORMANCE to kolekcja powstała we współpracy marki 4F z Robertem Lewandowskim.

Jest to odzież treningowa w jakości premium przeznaczona dla sportowców.

Modele kompresyjne w kolekcji wspierają większą wydajność, szybszą regenerację oraz efektywniejszą pracę mięśni.

Staną się podstawą każdego treningu ulepszając go.

Flagowym elementem kolekcji 4FxRL9 PERFORMANCE jest kapsuła kompresyjna. Jej główną funkcją jest pobudzenie pracy mięśni podczas treningu i zwiększenie jego efektywności. Odzież kompresyjna usprawnia również krążenie krwi przyspieszając regenerację zmęczonych mięśni intensywnym treningiem. Wszystko to dzieję się za sprawą zastosowania specjalnych anatomicznych printów zewnętrznych i wewnętrznych. Te wewnętrzne ograniczają wpływ mikro wstrząsów i pobudzają pracę mięśni. Zewnętrzne printy, widoczne gołym okiem, inspirowane body tapingiem, wspierają ochronę mięśni przed mikrourazami. Umieszczone są w miejscach, narażonych na kontuzje – na wzór plastrów naklejanych przez fizjoterapeutę. Na funkcjonalność produktów kompresyjnych wpływają też pozornie niewidoczne detale takie, jak płaskie szwy, które zapobiegają powstawaniu otarć oraz laserowo cięte wykończenia z antypoślizgowym printem flock.



Marka 4F podnosi poprzeczkę w funkcjonalności odzieży sportowej. Zastosowania takie jak printy anatomiczne, wysoka elastyczność materiału, czy konstrukcja zapewniająca optymalne dopasowanie to profesjonalne wsparcie, oraz nowy wymiar jakości premium ubrań sportowych. Kolekcja powstała przy współpracy z jednym z najlepszych piłkarzy świata – Robertem Lewandowskim. Sportowy profesjonalizm stał się zatem inspiracją do jej stworzenia i motywacją dla naszych klientów do podnoszenia jakości treningu. Chcemy aby ubrania z linii PERFROMANCE COMPRESSION były towarzyszem kolejnych wyzwań oraz sukcesów - mówi Magdalena Stępień-Łyga – członek zarządu OTCF



Linia kompresyjna, w nowej kolekcji 4F we współpracy z Robertem Lewandowskim, to profesjonalne wsparcie z myślą o potrzebach sportowców. Odzież ta została uszyta z wysokiej jakości materiałów z zawartością elastanu. Zapewnia to pełną swobodę ruchów, dopasowanie do sylwetki oraz jest odpowiedzialne za zachowanie pierwotnego kształtu odzieży nawet po praniu. Modele kompresyjne zawierają panele wentylacyjne zapewniające komfort techniczny i odprowadzenie wilgoci podczas wysiłku.

Cieszę się, że z marką 4F działamy z myślą o sportowcach i tworzymy coraz bardziej zaawansowaną odzież treningową. Jako profesjonalista cenię sobie rozwiązania, które polepszają jakość mojego treningu. Odzież kompresyjna to niezastąpione wsparcie, które pobudzi Wasze mięśnie do działania - podkreślił Robert Lewandowski.

Kolekcja 4FxRL9 PERFORMANCE została zaprojektowana z myślą o różnych dyscyplinach sportowych. Idealnie sprawdza się w treningach siłowych, wytrzymałościowych, triathlonie, kolarstwie czy bieganiu. W kolekcji znajdują się również koszulki treningowe z długim i krótkim rękawem, spodenki sportowe oraz legginsy. Kolory ubrań to klasyczna czerń, szarość ale też neonowa zieleń i pomarańcz. Uzupełnieniem jest butelka termiczna ze stali nierdzewnej. Utrzymuje ona temperaturę chłodnych napoi aż do 24h, natomiast ciepłych do 8h. Stanie się ona niezbędnikiem podczas każdego treningu.

Kolekcja jest dostępna w wybranych salonach 4F oraz na 4f.com.pl

