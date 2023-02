Mural to doskonały pomysł na stylową i nowoczesną aranżację wnętrza. Dobrze dobrana grafika doda każdemu pomieszczeniu finezji i oryginalności.

Mural może być głównym elementem wystroju lub stonowanym tłem całej aranżacji.

Bez względu na wybrany wzór z pewnością będzie przykuwać wzrok i zachwycać artystycznym wyrazem.

Kolekcję murali przygotował Leroy Merlin.

Choć murale mogą kojarzyć się z wielkoformatowymi malowidłami na budynkach,

to znajdują swoje zastosowanie również we wnętrzach. Murale przeznaczone

do domów i mieszkań swoim wyglądem przypominają tapety lub fototapety. Największą różnicą jest efekt końcowy, który jest bardziej spektakularny. Murale przedstawiają pełny wzór, bliżej im do artystycznej grafiki niż tapety z powtarzalnym wzorem, do złudzenia przypominają malowane obrazy, wyróżniają się dbałością o detale i głębią. To popularny trend, dzięki któremu można niewielkim wysiłkiem stworzyć oryginalną dekorację, podkreślającą charakter i styl wnętrza.

Kolekcja murali Leroy Merlin zawiera wzory w różnych stylach i wymiarach. Zgodne z trendami na ten rok prezentuje motywy inspirowane naturą, np. różnobarwnymi, egzotycznymi kwiatami w rozmiarze XXL, polną łąką i gęstą dżunglą. W zależności od wnętrza i preferencji można postawić na mocno zdobione grafiki utrzymane w ciemnej kolorystyce, eteryczne obrazy w pastelowych odcieniach lub realistyczne ryciny.

Potrzebą, którą w tym momencie generują trendy wnętrzarskie, jest personifikacja. Coraz bardziej doceniamy unikalne przestrzenie, które są stworzone specjalnie dla nas. Dekoracja ścian, od kilku sezonów jest motywem aranżacji wnętrz, który w dużej mierze nam na to pozwala. Tapety muralowe stały się łatwym sposobem na dekorację naszej przestrzeni, która w sposób wyjątkowy może z dnia na dzień odmienić nasze wnętrze. Co ważne, można z powodzeniem zmieniać jej wygląd co kilka lat bez dużego remontu i nakładu pracy - mówi Magdalena Teliżyn, Menedżer ds. Trendów w Leroy Merlin.

Murale z kolekcji Leroy Merlin. Fot. Mat. pras.

W kolekcji murali Leroy Merlin na 2023 rok nie brakuje artystycznych abstrakcji, które zachwycają nieregularnością form i kształtów. Niebanalny motyw w połączeniu z feerią barw zaprezentowany na ścianie w salonie lub pokoju dziennym doda pomieszczeniu uroku i wyrafinowania. Podobnie jest w przypadku wzorów

o prostych, geometrycznych kształtach. Jeśli chcemy, aby mural był mocnym akcentem we wnętrzu, to wybór takiej grafiki będzie strzałem w dziesiątkę.

