Galeria Jurajska w Częstochowie, stawia na rewolucję w komunikacji wizualnej z klientem. Wszystko za sprawą nowej, oryginalnej linii kreatywnej autorstwa agencji marketingowej Golden Rocket.

Linia kreatywna zaprezentowana została wraz ze startem sezonów: świątecznego i zimowych wyprzedaży.

W jej formie przekazu obiekt odchodzi od typowych dla siebie mocnych modowych i magazynowych kreacji.

Stawia na nowoczesne, kolażowe layouty, które kipią od emocji, pozytywnej energii, ale także od nietuzinkowych postaci.

Bez wątpienia to jedna z najodważniejszych i najoryginalniejszych linii kreatywnych Jurajskiej, którą nie tylko podkreślamy unikalny charakter naszej galerii, ale także – co istotne dla naszej komunikacji z klientem – odzwierciedlamy klimat i ducha obiektu – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.

W nowej linii Jurajska pokazana jest jako miejsce otwarte, pełne optymizmu i dobrej energii, które wprawia w pozytywny nastrój, angażuje mieszkańców do wspólnej zabawy, integruje wokół wydarzeń i inicjatyw np. kulturalnych czy edukacyjnych, ale także definiuje nowoczesny lifestyle w regionie i wyznacza trendy – dodaje.

Efekt ten osiągnięto między innymi dzięki zastosowaniu energetycznej palety kolorów, którą twórcy linii zestawili z tematycznymi packshotami oraz eksplozją barw, nawiązującą m.in. do święta Holi. Tak dobrana paleta ma za zadanie ożywić przestrzeń miejską Częstochowy, w podobny sposób jak czynią to murale.

Żywiołowość i ekspresję komunikacji nadają też charyzmatyczni bohaterowie, odzwierciedlający klientów, którzy na co dzień robią zakupy w galerii. Sięgnięcie po tego typu postaci jest nowością w komunikacji Jurajskiej. – Po raz pierwszy w naszej linii kreatywnej nie pojawiają się wystylizowane modelki, a zwykli-niezwykli ludzie – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk.

W ten sposób wykonujemy ukłon w stronę inkluzywności, ale także jeszcze bardziej utożsamiamy się z naszym klientem, który jest różnorodny. To ważny i czytelny komunikat dla całego rynku, którym chcemy podkreślić, że Jurajska jest miejscem dla każdego konsumenta, niezależnie od potrzeb zakupowych, wieku, płci czy statusu – dodaje.

Nie oznacza to jednak, że Jurajska odchodzi od modowej komunikacji, przeciwnie. – Otwartość świata mody na różnorodność, kreatywność i oryginalność, przenika także do naszych wyrazistych kampanii na 2023 r., które stawiają na indywidualność, osobowość i ekspresję stylu. W ten sposób zachęcamy naszych klientów do bycia sobą – podkreśla przedstawicielka Jurajskiej.

Ale nie tylko w warstwie graficznej Jurajska funduje sobie komunikacyjną rewolucję, także językowej.

W 2023 roku bawimy się językiem polskim, związkami frazeologicznymi, nieoczywistym sloganem, grą słów, ale także humorem. Ten ostatni mocno wybrzmiewa w każdej z zaplanowanych przez nas odsłon – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk.

Zwiastun nowej linii można było już zobaczyć w sezonie przedświątecznym. Pierwsza odsłona z hasłem „Jedziemy z tymi świętami” promowała gwiazdkowe atrakcje Jurajskiej. W styczniu galeria pokazała drugą odsłonę z hasłem „Okazje zachodu warte”, promującą sezon zimowych wyprzedaży. W sumie na 2023 rok zaplanowano aż 30 różnych kreacji, z czego 10 pojawi się na outdoorze.

Autorem koncepcji jest agencja marketingowa Golden Rocket od lat realizująca nagradzane projekty m.in. dla branży centrów handlowych.

