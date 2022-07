Kolory mody podkreślają charakter. Gemini Park Tarnów stawia na total look

Total look Gemini Park Tarnów zwraca uwagę w przestrzeni miejskiej. Fot. Materiały prasowe Gemini Park Tarnów









Autor: Tamara Marczewska

Dodano: 04 lip 2022 19:03

Najgorętszy trend w świecie fashion w kolekcjach sezonu 2022 to stylizacje i tła w jednym kolorze oraz dedykowane sesje zdjęciowe z kreatywnymi hasłami. To właśnie jest total look. Całość wybija się z przestrzeni miejskiej i pokazuje największe w regionie centrum handlowe jako miejsce modowych inspiracji.