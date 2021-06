Komfort, Bel-Pol i Flugger powiększają salony w Homepark Targówek

Komfort oferuje kompleksowe rozwiązania do urządzania wszystkich pomieszczeń: łazienki, kuchni, sypialni, salonu.

Marka Bel-Pol specjalizuje się w dystrybucji wysokiej klasy, nowoczesnych i innowacyjnych materiałów wykończeniowych.

Flugger zajmuje się sprzedażą farb, produktów do drewna, mas szpachlowych oraz akcesoriów do prac malarskich w blisko 400 lokalizacjach na terenie całej Europy.

W Homepark Targówek firma Komfort posiada sklep o powierzchni blisko 3 tys. m kw. z szerokim asortymentem. Z kolei na mocy nowej umowy salon Bel-Pol powiększył się trzykrotnie zajmując powierzchnię 1054 m kw. Nowa powierzchnia sklepu marki Flugger w HOMEPARK Targówek to 298 m kw.

- Powiększanie powierzchni sklepów przez trzech najemców - Komfort, Flugger, Bel -Pol to efekty bardzo dobrej współpracy wynajmującego i najemców w centrach handlowych z portfela firmy PRADERA. Na tym przykładzie widzimy, że handel w sklepach stacjonarnych się rozwija, a Polacy bardzo chętnie robią zakupy w miejscu, w którym mogą doświadczyć kupowania, dotknąć towaru, sprawdzić jego teksturę, porozmawiać ze sprzedawcą i skorzystać z porady, a także dokonać komplementarnych zakupów w innych sklepach na terenie centrum handlowego. Wszystkie obiekty HOMEPARK to nie tylko doskonała przestrzeń do dokonywania zakupów związanych z wyposażaniem wnętrz, ale także z wielu innych kategorii z branży handlowo-usługowej - klienci z pewnością zaspokoją tu swoje potrzeby - mówi Beata Kokeli, Head of Retail Agency, Cushman & Wakefield.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Ekspansja naszych najemców – uznanych na rynku marek, to znakomity przykład popularności parku handlowego jako formuły zakupowej. Dodatkowo, komplementarna oferta w zakresie budowania, wykańczania oraz urządzania wnętrz została tu połączona z popularnymi sklepami z różnych branż, których dobór stale ulepszamy. Wszystko to sprawia, że HOMEPARK Targówek jest wygodną, bezpieczną, a co najważniejsze – lubianą destynacją zakupową dla mieszkańców Warszawy i okolic – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.