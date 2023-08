Komfort ma 160 sklepów, a chce mieć 200. Gdzie najlepiej? - Na własnych działkach, które pomieszczą flagowy format, albo w retail parkach - tłumaczy Wojciech Kiestrzyń, prezes Komfortu. Najbliższe otwarcie - 25 sierpnia w lubelskim Węglin Parku.

Komfort ma 160 sklepów. Długofalowe plany firmy przewidują 200 marketów. Obecna powierzchnia handlowa sieci liczy 140 tys. mkw.

Jesienią Komfort otworzy się w Rumi oraz być może uda się zakończyć budowę sklepu w warszawskim Mysiadle.

We wrześniu zaplanowano otwarcie trzech sklepów franczyzowych: w Świebodzinie, Malborku i Brodnicy.

Staramy się teraz kupować działki i budować na nich własne sklepy. Takie przyjęliśmy założenie w naszej długofalowej strategii trzy lata temu, gdy zbudowaliśmy pierwszy własny sklep - tłumaczy Wojciech Kiestrzyń, prezes zarządu spółki Sklepy Komfort. Fot. Mat. prasowe.

W piątek 25 sierpnia otwarcie nowego sklepu Komfort w Węglin Parku w Lublinie. To kolejne miasto z 16 wojewódzkich na waszej mapie lokalizacji. Czy jesteście już we wszystkich, jak planowaliście trzy lata temu, wprowadzając nowy format Home?

Wojciech Kiestrzyń, prezes zarządu spółki Sklepy Komfort: Z pełnym formatem sklepu Home nie ma nas jeszcze w Rzeszowie i w Opolu. Aktualnie sieć liczy 160 sklepów, a dążymy do 200. Cały czas rośnie nam powierzchnia handlowa - obecnie mamy 140 tys. mkw. Przekształcamy starsze placówki, przystosowując je do formatu, w którym możemy oferować nasze produkty w czterech specjalistycznych kategoriach – łazienek, podłóg, drzwi i kuchni. Wszystkie są dostępne stacjonarnie i online wraz ze specjalistycznymi usługami projektowania i montażu w domu klienta.

Niełatwo znaleźć grunt w dobrej cenie i odpowiedniej lokalizacji handlowej, na którym moglibyśmy postawić nasz flagowy format, który liczy od 1,5 tys. mkw. do 4 tys. mkw. Tam, gdzie się to nie udaje, wynajmujemy lokale w retail parkach - tłumaczy Wojciech Kiestrzyń, prezes zarządu spółki Sklepy Komfort.

Czy lubelski Komfort będzie ostatnim otwarciem w tym roku?

Nie. Jesienią otworzymy Komfort w Rumi oraz być może uda się zakończyć budowę naszego sklepu w warszawskim Mysiadle. We wrześniu zaplanowaliśmy jeszcze otwarcie trzech sklepów franczyzowych - w Świebodzinie, Malborku i Brodnicy. Będą to sklepy w mniejszym formacie, przeznaczonym dla miast powiatowych - mają powierzchnię do 450 mkw., ale również wyposażone są w pełną naszą ofertę produktów i usług.

W 2022 r. Komfort otworzył siedem sklepów, w tym trzy własne i cztery franczyzowe, a 15 zostało powiększonych. Fot. Mat. prasowe.

W 2022 r. Komfort otworzył siedem sklepów, w tym trzy własne, cztery franczyzowe, a 15 sklepów powiększyliście. W tym roku będzie podobnie?

Cały czas się rozwijamy przede wszystkim jakościowo. Ostatnie miesiące to głównie standaryzacja sieci sklepów i rozbudowa ich powierzchni do realizacji nowej strategii produktowej. Aby móc ją realizować potrzebujemy istotnie więcej powierzchni handlowej. W tym roku otworzyliśmy Komfort w Krakowie i Katowicach. Za chwilę pierwszych klientów obsłużymy w Lublinie. Do końca roku dołączy Rumia i Warszawa. Powiększyliśmy sklep w Tarnobrzegu. Cały czas rozwijamy sieć sklepów franczyzowych w miastach do 200 tys. mieszkańców. Oprócz wymienionych pięciu sklepów własnych – planujemy otworzyć jeszcze osiem franczyzowych. Ilościowo na pewno więc urośniemy.

Komfort działa również w galeriach handlowych. Na początku roku najemcy rozliczali koszty wspólne i indeksację czynszów. Jak to przeżyliście?

To cały czas jest wyzwanie, bo sytuację na rynku mamy mało ciekawą. Drogie kredyty i zapaść w mieszkaniówce dotykają całą branżę wyposażenia wnętrz. W tej sytuacji dodatkowe wzrosty kosztów nas oczywiście nie cieszą, dlatego staramy się optymalizować umowy z galeriami i centrami handlowymi. Negocjacje cały czas trwają, łatwo nie jest. Szukamy porozumienia z zarządzającymi.

W tym roku otworzyliśmy Komfort w Krakowie i Katowicach. Za chwilę pierwszych klientów obsłużymy w Lublinie. Do końca roku dołączy Rumia i Warszawa. Powiększyliśmy sklep w Tarnobrzegu. Cały czas rozwijamy sieć sklepów franczyzowych w miastach do 200 tys. mieszkańców. Oprócz wymienionych pięciu sklepów własnych – planujemy otworzyć jeszcze osiem franczyzowych - wylicza Wojciech Kiestrzyń, prezes zarządu spółki Sklepy Komfort.

Cały rynek musiał zmierzyć się z indeksacjami czynszów i opłat, a ta historia powtórzy się w styczniu. Cały czas mamy bardzo wysoką inflację. Najemcy i wynajmujący muszą dojść do porozumienia. Rozumiemy, że koszty funkcjonowania obiektów handlowych wzrosły, podobnie jak koszt pieniądza, ale inflacyjne wskaźniki indeksujące czynsze i opłaty często przekraczają faktyczny wzrost kosztów funkcjonowania obiektów handlowych. Z drugiej strony mamy odwiedzających klientów, których stać na coraz mniej, bo im też wzrosły raty kredytów i bieżące koszty życia. To są trudne negocjacje i musimy dojść do porozumienia, bo alternatywa w postaci zamykania sklepów jest najgorszym rozwiązaniem dla obu stron.

Czy w związku z tym teraz bardziej ostrożnie będziecie podchodzić do otwierania nowych sklepów w centrach handlowych?

Tak naprawdę, to staramy się teraz kupować działki i budować na nich własne sklepy. Takie przyjęliśmy założenie w naszej długofalowej strategii trzy lata temu, gdy zbudowaliśmy pierwszy własny sklep. Od tamtego czasu szukamy działek do kupienia pod budowę kolejnych sklepów w największych miastach w Polsce. Oczywiście niełatwo znaleźć grunt w dobrej cenie i odpowiedniej lokalizacji handlowej, na którym moglibyśmy postawić nasz flagowy format, który liczy od 1,5 tys. mkw. do 4 tys. mkw. Tam, gdzie się to nie udaje, wynajmujemy lokale w retail parkach. Tak było w Lublinie.

Czy chcecie budować obiekty tylko dla Komfortu, czy może w synergii z innymi markami?

Na razie tylko dla Komfortu, ale w przyszłości, gdy trafi się większa działka - kto wie? Nie wykluczamy takiej opcji.

