Komfort podwaja metraż w Parku Handlowym Homepark Targówek

Park Handlowy Homepark Targówek, którego właścicielem jest Fundusz Pradera European Retail Parks, nie ustaje w uatrakcyjnianiu oferty centrum.

Komfort posiada 157 sklepów w całej Polsce, z czego 9 w Warszawie. W czerwcu 2019r. firma wystartowała z nowym konceptem sklepów.

Kompletny asortyment oferowany przez KOMFORT, od 12 maja dostępny jest w powiększonym salonie sieci w HOMEPARK Targówek.

Powierzchnia salonu wynosi obecnie 2725 mkw.

- Cieszymy się, że nasz stały najemca zdecydował o ulokowaniu swojego nowego wielkopowierzchniowego konceptu właśnie w HOMEPARK Targówek. Centrum stanowi popularne miejsce wielofunkcyjnych zakupów do domu, a jak pokazuje ostatni czas – nasi klienci doceniają możliwość kompleksowego zaplanowania, wyboru, wyceny, a następnie zakupów całego asortymentu, niezbędnego do stworzenia wygodnego i funkcjonalnego wnętrza „pod jednym dachem”. Doceniając fakt niesłabnącej potrzeby zmian w domach – śmiało możemy zaproponować kolejną destynację zakupową, wychodzącą naprzeciw potrzebom naszych klientów – komentuje Agata Brzezińska Head of CEE w firmie Pradera.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Park Handlowy HOMEPARK Targówek na powierzchni 74 545 mkw. skupia przede wszystkim specjalistyczne i popularne marki, związane z budowaniem, wykończeniem i aranżacją domu. Park oferuje również lubiane przez konsumentów sklepy z różnych branż: modowej, elektronicznej, sportowej czy artykułów pierwszej potrzeby. Na terenie HOMEPARK Targówek działa również przychodnia medyczna, kluby fitness oraz punkty gastronomiczne. Oferta parku stale poszerza się o nowe segmenty, jak również o uznane sklepy z zakresu wyposażenia wnętrz.

Sieć HOMEPARK należy do funduszu Pradera European Retail Parks. Parki handlowe HOMEPARK są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.