Komputronik ma za sobą kwartał zysku

Jak wynika z opublikowanych informacji Grupie Komputronik udało się w tym okresie osiągnąć przychód ze sprzedaży na poziomie 394,252 mln zł, w porównaniu do 291,797 mln zł w I kwartale poprzedniego roku obrachunkowego.

- Od wielu miesięcy udaje nam się generować zyski. Wyraźnie widzimy, że obrana przez nas strategia przynosi efekty i pozwala nam umocnić swoją pozycję. Wszystkie kanały sprzedaży przekroczyły zakładane cele handlowe, a to kolejny taki kwartał. To również ważny sygnał dla całego rynku, że jako spółka odzyskaliśmy zdolność do regularnego i trwałego generowania zysków - komentuje Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Grupy Komputronik.