Komputronik wprowadza nową usługę. Skorzysta home office

Komputronik wprowadza do swojej oferty usługę – Ratonament. To wynajem długoterminowy sprzętu wraz z oprogramowaniem i pełną opieką serwisową bez konieczności kupowania.

Ratonament to oferta polegająca na wynajmie gotowego stanowiska do pracy na 24 lub 36 miesięcy. W ramach miesięcznego abonamentu klient otrzymuje komputer stacjonarny z monitorem oraz niezbędne oprogramowanie antywirusowe i pakiet Office 365. Dodatkowo w ramach usługi Komputronik oferuje wsparcie konfiguracyjne i serwisowe oraz Gwarancję Beztroski. Po upływie okresu wynajmu klient zwraca sprzęt i może skorzystać z nowej oferty. Produkt powstał we współpracy z Komputronik z Leaslink.

Wynajem zaczyna się od 99 zł miesięcznie w ramach wariantu Basic. Drugą opcją jest wariant Medium z miesięcznym abonamentem od 119 zł. Najmocniejszy pakiet – Pro – kosztuje od 159 zł miesięcznie.