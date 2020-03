Komputronik złożył wniosek o postępowanie sanacyjne

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego ma związek z wydaniem przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu - Delegatury w Lesznie negatywnych dla spółki decyzji dotyczących postępowań kontrolnych w zakresie podatku VAT za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2014 roku - poinformował Komputronik w komunikacie. Zgodnie z informacjami podanymi przez firmę, fiskus kwestionuje rozliczenie podatku VAT. Komputronik będzie musiał zwrócić blisko 60 mln zł.

"Wszczęcie postępowania sanacyjnego wobec firmy Komputronik, jak również spółki Komputronik Biznes Sp. z o.o., miało na celu uniknięcie potencjalnej niewypłacalności obu najistotniejszych podmiotów Grupy Kapitałowej Komputronik (w świetle braku pewności co do zachowania się instytucji finansujących na skutek wydania negatywnych decyzji podatkowych), tak, aby uzyskać możliwość zrestrukturyzowania i uzyskania samodzielności finansowania obu podmiotów, a także wypracowania propozycji układowych z wierzycielami"- podaje spółka.

Wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego, Komputronik złożył wstępny plan restrukturyzacyjny.

Firma zapewnia, że zamierza prowadzić możliwie niezachwianą działalność operacyjną – szczególnie w zakresie obsługi klientów w kluczowych kanałach sprzedaży - do czasu uzyskania decyzji podatkowej uchylającej (bądź zmieniającej) decyzje organu I instancji przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. W opinii doradców podatkowych Komputronika może to nastąpić w terminie od 6 do 12 miesięcy.