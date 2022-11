Komputronik opublikował szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze swojego roku finansowego. Firma osiągnęła 880 mln zł przychodów ze sprzedaży i blisko 20 mln zł zysku brutto.

Według szacunkowych wyników od 1 kwietnia do 30 września grupa Komputronik osiągnęła 880 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 10,2 proc.

Grupa wygenerowała ponad 500 proc. wzrostu zysku brutto, co przekłada się na wartość 19,8 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 17 mln zł.

Bardzo trudna sytuacja na rynku spowodowała, że wiele firm w tym roku zmaga się z wyzwaniami natury rentownościowej.

Po wielu miesiącach toczącego się postępowania sanacyjnego Komputronik Biznes skutecznie zakończył swoją restrukturyzację.

- My, pomimo rosnącej inflacji, wojny w Ukrainie i skomplikowanej sytuacji gospodarczej na świecie, radzimy sobie całkiem nieźle. To efekt przyjętej strategii biznesowej, intensywniejszym działaniom marketingowym i sprzedażowym oraz rozsądnej polityce kosztowej. Mamy też inne powody do poczucia satysfakcji. Po wielu miesiącach toczącego się postępowania sanacyjnego Komputronik Biznes skutecznie zakończył swoją restrukturyzację, a Komputronik S.A. oczekuje na uprawomocnienie się wyroku sądowego dotyczącego zatwierdzenia układu. Ta pespektywa znacznie poprawia naszą ocenę najbliższych kwartałów - komentuje Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA.

Komputronik liderem płatności spojrzeniem

Grupa Komputronik we wrześniu, jako pierwsza sieć w Polsce i na świecie, wdrożyła w wybranych salonach płatności spojrzeniem. Również sektor finansowy i ubezpieczeniowy dostrzega poprawiającą się kondycję firmę, co pozwoliło na uruchomienie finansowania sprzedaży. Także dostawcy zwiększają limity kredytu kupieckiego – wraz ze zwiększająca się skalą działalności handlowej Grupy Komputronik.

Grupa Komputronik w dalszym ciągu pracuje nad rozwojem swojej oferty usług oraz poszerzeniem dostępności produktów w swojej ofercie, które pozwolą jej zwiększyć skalę działania i w przyszłości generować jeszcze większe zyski.

