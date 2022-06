Koncept Piąty Wymiar sprawdził się. Atrium otwiera go w kolejnym centrum handlowym

Nowa przestrzeń w centrum handlowym Atrium Reduta w Warszawie, Piąty Wymiar stworzona jest po to, by integrować klientów.

Atrium Reduta otworzyło Piąty Wymiar – przestrzeń stworzoną z myślą o aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

Otwarcie konceptu odzwierciedla kierunek rozwoju centrum, które jest nie tylko destynacją zakupową, ale również miejscem do wartościowego i twórczego spędzania wolnego czasu i zacieśniania społecznych i sąsiedzkich relacji.

Strefa powstała we współpracy z lokalnymi organizacjami, firmami i ekspertami z różnych dziedzin, oferując gościom rozmaite cykle bezpłatnych warsztatów rozwojowych.

Strefa Piąty Wymiar to wyjątkowe miejsce na terenie Atrium Reduta – otwarte dla każdego i przystosowane do wielu form aktywności. We współpracy ze specjalistami i pasjonatami różnych dziedzin organizowane są w niej regularne warsztaty wspierające rozwój, rozbudzające zainteresowania i zapewniające dobre samopoczucie. Celem inicjatywy jest integracja lokalnej społeczności poprzez stworzenie miejsca wymiany doświadczeń, rozwoju zainteresowań i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć.

Po sukcesie jaki Piąty Wymiar osiągnął w jednym z naszych flagowych centrów, w innej części Warszawy – Atrium Promenada - postanowiliśmy przenieść ten koncept na lewą stronę Wisły. Podjęta inicjatywa jest efektem realizacji programu Atrium Razem, będącego elementem opracowanej przez nas strategii ESG. Reduta w pięciu zmysłach jest także odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności, która po czasie izolacji i ograniczeń szuka okazji do zacieśniania więzi społecznych i powrotu do „normalności” – mówi Małgorzata Komarczuk, Group Head of Marketing Atrium European Real Estate.

Wydarzenia odbywające się w Piątym Wymiarze skierowane są do wszystkich grup wiekowych, choć najwięcej atrakcji przewidzianych jest dla najmłodszych gości Atrium Reduta. Maluchy mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów edukacyjnych wspierających prawidłowy rozwój. Wśród nich znajdą się zajęcia z integracji sensorycznej, umuzykalniające, logopedyczne i językowe. Oprócz nauki przewidziany jest czas na zabawę i warsztaty plastyczne pobudzające dziecięcą kreatywność, takie jak malowanie na folii strech, tworzenie zabawek sensorycznych czy zabawy kolorami.

Także dorośli w każdym wieku znajdą w Piątym Wymiarze coś dla siebie. Osoby stawiające na aktywność fizyczną lub chcące wrócić do formy mogą zapisać się na zajęcia sportowe. Seniorom i przyszłym mamom szczególnie dedykowane są ćwiczenia wzmacniające kręgosłup. Natomiast miłośnicy gier karcianych mogą stawiać swoje pierwsze kroki w brydża pod fachowym okiem instruktora. W harmonogram zajęć wpisany jest także cykl spotkań pod hasłem Zdrowie pod kontrolą, na których można przećwiczyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy czy poznać zasady zdrowego odżywiania.

Piąty Wymiar w Atrium Reduta ruszył pełną parą 6 maja. Przestrzeń jest dostępna dla odwiedzających trzy dni w tygodniu w każdy wtorek, piątek i sobotę w godzinach między 11:00 a 18:00. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.