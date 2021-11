Końcówka roku w bydgoskim CH Focus obfituje w nowe otwarcia

12 listopada do grona najemców galerii dołączy salon optyczny Fielmann. Sklep o powierzchni 127 mkw. usytuowany będzie na parterze galerii, obok mBanku.

CH Focus może pochwalić się kolejnym otwarciem. W Focusie zostanie otwarty butik optyczny popularnej sieci Fielmann.

- Zapraszamy od piątku do naszego nowego salonu w CH Focus. Każdy, kto nas odwiedzi, może skorzystać z bezpłatnego badania wzroku przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Nasi doświadczeni doradcy dopasują najodpowiedniejsze szkła do wady wzroku, a także pomogą w wyborze oprawek dopasowanych do kształtu twarzy i indywidualnego stylu klienta. Dla większej wygody nasi Klienci mają możliwość umówienia się na wizytę w salonie na konkretny termin, poprzez stronę internetową - mówi Dariusz Sądowski, Dyrektor Generalny Fielmann Polska.

Fielmann oferuje szeroki wybór okularów korekcyjnych, przeciwsłonecznych, soczewek kontaktowych, a także akcesoria do ich pielęgnacji. W każdym z salonów kupujący mogą wybierać spośród 2 tys. oprawek. Różnorodność kolekcji zaskoczy nawet najbardziej wymagających klientów. W ofercie butiku znajdują się produkty znanych na całym świecie projektantów okularów oraz z kolekcji Fielmann. Obok klasycznych oprawek, klienci mogą dopasować sobie ramki w stylu vintage, oversize czy aviatory, a także ręcznie robione we Włoszech modele opraw. Salony Fielmann oferują również bezpłatne badanie wzroku przeprowadzone przez kompetentnych optyków z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

– Fielmann doskonale uzupełnia portfolio Focusa w segmencie usług optycznych. Nasi klienci zyskują jeszcze szerszą i jeszcze ciekawszą ofertę tego typu, a także dostęp do kolejnych popularnych marek. Osoby noszące okulary z pewnością docenią firmę Fielmann proponującą najwyższej jakości okulary w przystępnej cenie - mówi Gregory Pertus, dyrektor CH Focus w Bydgoszczy.