Koniec kłopotów LPP Deutschland

"W toku postępowania naprawczego został osiągnięty główny cel w postaci wynegocjowania z wynajmującymi nowych warunków umów, na podstawie których LPP Deutschland korzysta z lokali handlowych. Renegocjowane umowy pozwoliły zwłaszcza na znaczące obniżenie czynszów, a przez to powstała szansa na osiągnięcie rentowności prowadzonej przez nią działalności. W konsekwencji LPP Deutschland GmbH powraca do działalności w normalnym trybie" - napisano w komunikacie.

Przypomnijmy, że 5 czerwca zarząd LPP zaakceptował decyzję organu zarządzającego swojej jednoosobowej spółki zależnej LPP Deutschland GmbH, podjętą również 5 czerwca, o zamiarze podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji i restrukturyzację naprawczą wspomnianej spółki.

W tym celu organ zarządzający LPP Deutschland GmbH złożył w dniu 8 czerwca 2020 r. do właściwego sądu w Hamburgu wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie przez spółkę LPP Deutschland GmbH działań naprawczych i objęcie jej czasową ochroną przed wierzycielami, zgodnie z przepisami sekcji 270b Prawa insolwencyjnego obowiązującego na terytorium Niemiec. 9 czerwca sąd w Hamburgu wydał postanowienie wyrażające zgodę na wdrożenie działań naprawczych w formie prawnej procedury ochrony przed wierzycielami tej spółki zależnej.

Działania te miały na celu poprawę sytuacji i restrukturyzację naprawczą spółki LPP Deutschland GmbH prowadzącej sprzedaż towarów Grupy Kapitałowej LPP SA na terytorium Niemiec.

Spółka prowadzi 19 sklepów stacjonarnych w Niemczech, zatrudnia ok 500 osób i stanowi szósty co do wielkości rynek sprzedaży dla Grupy Kapitałowej LPP SA.

