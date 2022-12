Fundusz NEPI Rockcastle kupił za 250 mln euro centrum handlowe Forum Gdańsk. Nieruchomość o powierzchni najmu 63,5 tys. mkw. została sprzedana przez Multi Veste 339 B.V., który jest podmiotem należącym do funduszy zarządzanych przez Blackstone.

Przejęcie to stanowi jedną z największych pod względem wartości transakcji inwestycyjnych w centra handlowe w Europie a jednocześnie największą w Europie Środkowo-Wschodniej w 2022 roku.

Transakcja została sfinansowana z zasobów gotówkowych i kredytów NEPI Rockcastle i ma charakter akrecyjny w stosunku do zysków podlegających podziałowi.

To kolejna transakcja funduszu EPI Rockcastle w Polsce, po ogłoszeniu przez firmę w listopadzie br. kupna Centrum Handlowego Copernicus w Toruniu, o powierzchni 48 tys. mkw., za 127 mln euro, i sfinalizowanej 19 grudnia 2022 r.

Forum Gdańsk stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną. Mocno wierzymy w nieruchomości handlowe i ich pozytywne perspektywy, pomimo obaw dotyczących kontekstu makroekonomicznego i potencjalnego spowolnienia gospodarczego w wyniku rosnącej inflacji i stóp procentowych - mówi Rüdiger Dany, prezes NEPI Rockcastle.

- Jesteśmy inwestorami długoterminowymi i jesteśmy przekonani, że Europa Środkowo- Wschodnia jest regionem, który w przyszłości będzie nadal osiągał lepsze wyniki gospodarcze niż Europa Zachodnia. Polska, drugi co do wielkości rynek działalności Grupy, charakteryzuje się stałym wzrostem PKB, które z roku na rok, przewyższa średnie tempo wzrostu PKB w UE w ostatniej dekadzie - dodaje.

Prezes NEPI Rockcastle podkreśla, że jedną ze szczególnych cech rynku nieruchomości handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej w stosunku do Europy Zachodniej jest to, że sektor centrów handlowych odgrywał i nadal odgrywa główną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym miast, w przeciwieństwie do ulic handlowych tzw. „High Street”, które nie rozwijały się tak, jak to miało miejsce na Zachodzie po II Wojnie Światowej. - Forum Gdańsk, ze swoją uderzającą architekturą i dominującą pozycją w centrum miasta,, pod wieloma względami dorównuje tego typu obiektom w Europie Środkowo-Wschodniej - przekonuje.

Forum Gdańsk zajmuje sześciohektarowy teren przy obwodnicy śródmiejskiej, pomiędzy dwoma głównymi dworcami kolejowymi, tuż obok Starego Miasta, które przyciąga ponad milion turystów rocznie. Posiada 1100 miejsc parkingowych. Około jedna trzecia terenu składa się z zielonych przestrzeni obsadzonych roślinami, gdzie drzewa i krzewy zapewniają naturalną oazę w środowisku miejskim.

Forum Gdańsk zostało otwarte w 2018 roku. Obecnie komercjalizacja jest na poziomie ok. 93 proc. Do głównych najemców należą m.in. Eurospar, Helios, H&M, Reserved, TK Maxx, Van Graaf, Zara.

W odległości 30 minut jazdy od centrum handlowego mieszka 840 tys. osób.

- Te dwa przejęcia przypieczętowują bardzo silny rok dla Grupy, w którym NEPI Rockcastle realizuje swoją strategię wzrostu. Potencjał deweloperski o wartości 665 mln euro zapewni ekspansję organiczną, a przejęcia takie jak Forum Gdańsk i Copernicus zwiększą zyski, pozycjonując firmę do zajęcia centralnego miejsca na europejskich rynkach nieruchomości handlowych w nadchodzącej przyszłości - podkreśla Rüdiger Dany.

Doradcami NEPI Rockcastle byli Linklaters oraz Blackstone – Simpson Thacher & Bartlett LLP, Greenberg Traurig oraz CBRE.

