Koniec z Go Sport. Sieć ogłosiła upadłość

Sieć sklepów Go Sport złożyła wniosek o upadłość. Pismo trafiło do sądu na początku tygodnia.

Od 25 kwietnia jeden z największych dystrybutorów markowego sprzętu, obuwia i tekstyliów sportowych w Polsce – firma Go Sport – jest objęty sankcjami gospodarczymi.

Współpracę z nią zawiesiło ponad 90 proc. usługodawców i dostawców.

Od 3 marca 2022 r. rosyjscy właściciele Go Sport chcą sprzedać firmę. 5 maja UOKiK wydał zgodę na transakcję.

Wszystkie sklepy stacjonarne sieci i jej e-sklep pozostają zamknięte od 27 kwietnia - podał Puls Biznesu.

Telefonujący do sklepów stacjonarnych GO Sport w całej Polsce słyszą automatyczny komunikat: linia jest uszkodzona. W galeriach handlowych w całym kraju, na przykład takich jak warszawska Galeria Wileńska klienci są informowani, że sklep jest nieczynny do odwołania.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kontakt tylko pocztowy

Przypomnijmy, przez sankcje nałożone na Rosję firma nie może prowadzić zwykłej działalności operacyjnej.

- Informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2022 r. Go Sport Polska nie posiada dostępu do służbowych skrzynek mailowych – tak w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej firmy zarząd spółki wyjaśnia głuche telefony i brak elektronicznego kontaktu.

I dodaje, że wiadomości przeznaczone do spółki lub kierowane do jej pracowników w formie wiadomości e-mail przesyłane od 27 kwietnia do spółki nie dodarły i nie można ich uznać za skutecznie doręczone.

Zarząd zwraca się z prośbą, by wszelka korespondencja była kierowana do spółki pocztą tradycyjną, w formie pisemnej. I podaje stosowny adres.

Stand with Ukraine

Już na początku kryzysu w Ukrainie zarząd Go Sport Polska wydał pełne empatii i szacunku oświadczenie, w którym napisał:

- Rozumiemy i niezwykle silnie odczuwamy strach i wielką tragedię Narodu Ukraińskiego. Bezzwłocznie podjęliśmy działania pomocowe – przekazaliśmy już towary o wartości ponad miliona złotych – karimaty, koce, śpiwory, kurtki – wszystko, czego potrzebują ludzie przekraczający naszą wschodnią granicę. Cały czas szukamy innych sposobów pomocy.

Jednak nie wstrzymało to sankcji MSWiA wobec rosyjskiego kapitału i firma nie może działać.

Będą wypłaty i reklamacje

Na korporacyjnym fanpage Go Sport Polska czytamy, że - czując silną odpowiedzialność za bezpieczeństwo prawie 500 pracowników oraz ich rodzin, w celu zapewnienia im pracy i przyszłości - zarząd firmy w Polsce natychmiastowo podjął rozmowy z właścicielami na temat sytuacji Go Sport w naszym kraju. W obliczu faktu, że firma nie jest rentowna - wynikiem rozmów i konsultacji okazała się być decyzja właścicieli spółki o wystawieniu Go Sport na sprzedaż.

Zarząd spółki informuje, że zarówno pensje międzynarodowego zespołu Go Sport Polska, jak i VAT oraz podatki są płacone w Polsce. - Na bieżąco będziemy informować o kolejnych działaniach podjętych w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia oraz związanych ze zmianami właścicielskimi - zapewnia zarząd.

- Obecnie poszukujemy kupca, ale prowadzimy już wstępne rozmowy – w swoim oświadczeniu, zamieszczonym na FB informuje spółka.

O Go Sport Polska sp. z o.o.

Od 2019 roku Go Sport jest własnością singapurskiej spółki Sportmaster Operations Ltd, w której zarządzie zasiadają osoby pochodzenia rosyjskiego. Działalność operacyjna spółki i jej środki finansowe znajdują się w Singapurze. W Polsce firma wciąż znajduje się w fazie rozwoju i przechodzi proces zmian i restrukturyzacji, które mają spowodować, że firma stanie się rentowna i zacznie przynosić zyski. Z powodu sytuacji panującej na świecie – właściciele zdecydowali się sprzedać firmę.

Obecnie konieczne kierowanie wszelkiej korespondencji do firmy w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową na podany przez zarząd spółki adres:

Go Sport Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 179

02-222 Warszawa.

O inwestorze - Sports Direct

Firma Sports Direct należy do grupy kapitałowej Frasers Group plc, zarządzającej portfolio markowych sklepów sportowych w 20 krajach, prowadząc sprzedaż w kanale online, oraz sklepy stacjonarne z artykułami fitness, luksusowe sklepy lifestyle i premium. W Polsce grupa posiada 13 sklepów stacjonarnych.