Koniec Zary w Polsce? Inditex stanowczo zaprzecza słowom znanego stylisty

Stylista podaje, że branża modowa cierpi (z powodu pandemii - red.) cały czas. Nawet outlety i secondhandy świecą pustkami. Ten sezon w modzie jest bardzo ubogi w sklepach, ponieważ kolekcje są nieposzyte.

- Transport pomiędzy kontynentami nie wrócił jeszcze do normy. W związku z tym realizacja zamówień z innego kontynentu trwa bardzo długo i jest bardzo nieregularna. To się odbija na wszystkim. Bardzo popularny w naszym kraju sklep TK MAXX jest praktycznie pusty. Centralna rozdzielnia tej sieci znajduje się w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym wszystko idzie zupełnie inaczej, innym tempem niż kiedyś. Mam nadzieję, że sieciówki poskromią swoje żądze, co już zresztą widać. Zara wyprowadza się z Polski – w planach ma stworzenie dwóch, trzech show roomów, a cała sprzedaż będzie prowadzona za pośrednictwem internetu. Zdaje się, że w ogóle taka tendencja będzie realizowana na całym świecie. Bardzo dużo marek prawdopodobnie zrezygnuje ze sklepów stacjonarnych i będą funkcjonować wyłącznie w sieci. Niesie to za sobą więc ogromne zmiany w branży modowej i przemyśle odzieżowym. Ten sezon wiosenno-letni będzie więc dosyć biedny (...). Przewrotnie w sklepach możemy głównie przebierać w... dresach. Nie ma się jednak, co dziwić – projektanci wyszli naprzeciw oczekiwaniom klientów i tego, co się działo na świecie - podsumowuje stylista.

Firma Inditex, właściciel Zary stanowczo zaprzecza słowom stylisty Tomasza Jacykowa.

Stwierdzeniom stylisty zaprzecza także TK Maxx. - Nasze operacje magazynowe nie są prowadzone z USA. Firma ma centrum dystrybucyjne w Polsce. Już wkrótce otwieramy kolejny magazyn w Polsce - zauważa przedstawiciel TK Maxx.

Inditex, macierzysta spółka m.in. Zary i Bershki, wiosną tego roku miała sprzedaż o miliard euro niższą niż przed koronakryzsem.

Rok temu The Guardian pisał, że Inditex zamknie od 1000 do 1200 sklepów na całym świecie, ze względu na spadek sprzedaży sięgając 44 procent. Inditex posiada ponad 7400 salonów swoich marek. "Guardian" informował, że firma ma likwidować swoje sklepy głównie w Azji i Europie. Nie podano wtedy, czy i ile placówek zostanie zamkniętych w Polsce.

