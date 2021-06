Koniec Zary w Polsce? Stylista zdradza plany sieciówki

Stylista podaje, że branża modowa cierpi (z powodu pandemii - red.) cały czas. Nawet outlety i secondhandy świecą pustkami. Ten sezon w modzie jest bardzo ubogi w sklepach, ponieważ kolekcje są nieposzyte.

- Transport pomiędzy kontynentami nie wrócił jeszcze do normy. W związku z tym realizacja zamówień z innego kontynentu trwa bardzo długo i jest bardzo nieregularna. To się odbija na wszystkim. Bardzo popularny w naszym kraju sklep TK MAXX jest praktycznie pusty. Centralna rozdzielnia tej sieci znajduje się w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym wszystko idzie zupełnie inaczej, innym tempem niż kiedyś. Mam nadzieję, że sieciówki poskromią swoje żądze, co już zresztą widać. Zara wyprowadza się z Polski – w planach ma stworzenie dwóch, trzech show roomów, a cała sprzedaż będzie prowadzona za pośrednictwem internetu. Zdaje się, że w ogóle taka tendencja będzie realizowana na całym świecie. Bardzo dużo marek prawdopodobnie zrezygnuje ze sklepów stacjonarnych i będą funkcjonować wyłącznie w sieci. Niesie to za sobą więc ogromne zmiany w branży modowej i przemyśle odzieżowym. Ten sezon wiosenno-letni będzie więc dosyć biedny (...). Przewrotnie w sklepach możemy głównie przebierać w... dresach. Nie ma się jednak, co dziwić – projektanci wyszli naprzeciw oczekiwaniom klientów i tego, co się działo na świecie - podsumowuje stylista.

