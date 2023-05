Konsumenci pokazują czerwoną kartkę detalistom i swoimi wyborami zakupowymi skłaniają ich do przejścia na zrównoważony rozwój.

W 2023 r. 56% konsumentów na całym świecie deklarowało, że próbuje ograniczyć marnotrawstwo żywności, by pozytywnie wpłynąć na środowisko.

Stosunek konsumentów do gospodarki o obiegu zamkniętym staje się coraz bardziej przychylny nie tylko z powodu troski o środowisko, ale także z powodu oszczędności.

Postrzeganie przez konsumentów sklepów charytatywnych i second-hand uległo znacznej zmianie.

Konsumenci wierzą, że mogą wpływać na firmy

Konsumenci wymuszają na sprzedawcach przechodzenie na zrównoważony rozwój. Millenialsi mają najsilniejsze przekonanie, że mogą wpływać na firmy: aż 64% z nich twierdzi, że może zmienić świat poprzez swoje działania, w tym wybory zakupowe. Podobne poglądy ma coraz więcej przedstawicieli pokolenia X: odsetek tak myślących wzrósł z 45% w 2015 r. do 58% w 2023 r. – wynika z badania Euromonitora „Voice of the Consumer: Lifestyle Survey”.

W 2023 r. 56% konsumentów na całym świecie deklarowało, że próbuje ograniczyć marnotrawstwo żywności, aby pozytywnie wpłynąć na środowisko – wynika z raportu Euromonitor International „Voice of the Consumer: Sustainability Survey”.

Detaliści wychodzą na przeciw oczekiwaniom konsumentów

Matsmart-Motatos to sklep internetowy, który koncentruje się na ograniczaniu marnotrawstwa żywności, sprzedając produkty skazane na zmarnowanie z powodu wadliwego opakowania, sezonowych trendów lub bliskiej daty ważności. Specjalizuje się też w oferowaniu przecenionych artykułów gospodarstwa domowego o długim terminie przydatności, jak zszywki sklepowe, przybory toaletowe czy karma dla zwierząt domowych.

Firmy rolno-spożywcze i przedsiębiorstwa rolnicze wdrażają więc innowacyjne elementy do swojej oferty, jak np. nowe sposoby dotarcia do odbiorców, m.in. poprzez bezpośrednie dostawy do konsumentów, rozwiązujące problem strat i pozwalające lepiej prognozować popyt.

Innym przykładem jest Oddbox - oparta na subskrypcji usługa cotygodniowych dostaw klientom pudełek produktów, które w przeciwnym razie byłyby zmarnowane z takich powodów, jak ich rozmiar, kształt lub status nadwyżki. Celem usługi jest zaoszczędzenie co najmniej 3 mln ton owoców i warzyw marnowanych każdego roku. Firma poinformowała, że w latach 2019-2022 odnotowała ponad 8-krotny wzrost sprzedaży - z 3,4 mln do ponad 30 mln funtów brytyjskich.

Second-handy są w cenie

Stosunek konsumentów do gospodarki o obiegu zamkniętym staje się coraz bardziej przychylny nie tylko z powodu troski o środowisko, ale także z powodu oszczędności. 34% z nich kupuje wcześniej używane produkty ze względu na korzyści związane ze zrównoważonym rozwojem, a 73% ponieważ są tańsze niż nowe – wynika z raportu eBay.

Postrzeganie przez konsumentów sklepów charytatywnych i second-hand uległo znacznej zmianie. Zrównoważony rozwój stał się podstawową wartością, a kupowanie używanych produktów jest obecnie postrzegane jako sposób pozytywnego wpływu na planetę.

W erze aktywizmu społecznego połączonego z siłą mediów społecznościowych sprzedawcy detaliczni i marki muszą wykraczać poza zapewnianie konsumentom opłacalności, reprezentując odpowiedzialność korporacyjną, społeczną i środowiskową.

Przeczytaj więcej na DlaHandlu.pl

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl