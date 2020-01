Kontigo wchodzi do trzech centrów handlowych Gemini Holding

- Kontigo to dynamicznie rozwijający się w Polsce koncept kosmetyczny, który doskonale wpasowuje się zarówno w oferty centrów Gemini Park, ich rodzinny charakter, jak również w potrzeby klientów na naszych lokalnych rynkach. Co więcej, sieć dopełnia już zastany tenant-mix, wnosząc do niego wiele nowych produktów i marek pożądanych przez klientów, a dotąd nieobecnych naszych centrach handlowych w Tychach, Bielsku-Białej i Tarnowie - mówi Daniel Słuchocki, Head of Lease w Gemini Holding.

I rzeczywiście, klienci znajdą w ofercie sklepu wiele nowości. W tym kosmetyki do makijażu i manicure oraz do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Ciekawostką salonu jest szeroka propozycja popularnych obecnie kosmetyków azjatyckich oraz kosmetyków naturalnych. Wśród dostępnych w sklepie marek można znaleźć wiele obecnych tylko w tej sieci m.in. HAO Natura, WaterMellow, You-niverse, FRUITYlab, Biolove czy Mystik Warsaw. Unikalność marek oraz samego konceptu sprawia, że nowy salon nie jest konkurencyjny ani w stosunku do już działających w galerii drogerii, ani obecnych tu perfumerii.

Dla Gemini Park Tychy, od którego rozpoczyna się seria otwarć salonów Kontigo, jest to już 14 najemca w segmencie zdrowia i urody, a także już 10 marka, która w tym roku wchodzi do tej największej w Tychach galerii. Oprócz Kontigo, w jej ofercie znaleźć można sklepy m.in. Douglas, Rossmann, Yves Rocher, Endorphine, Hebe, Inglot i Ziaja.

- Od otwarcia galerii w marcu 2018 roku stale pracujemy nad rozwojem segmentu zdrowia i urody. Z jednej strony, wypełniamy go doskonale znanymi markami kosmetycznymi i drogeriami, działającymi od lat na polskim rynku, z drugiej sięgamy także odważnie po nowe koncepty, których oferta może zaciekawić klienta. W efekcie, tworzymy nie tylko bardzo różnorodną, ale także najpełniejszą dziś na lokalnym rynku ofertę kosmetyczną, która zajmuje już około 5% GLA tyskiego centrum handlowego - mówi Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.

