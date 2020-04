Kontrowersje wokół ProteGO Safe. Minister Cyfryzacji tłumaczy zasady działania aplikacji

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o zasadach korzystania z z aplikacji ProteGO Safe. - Jeśli nie będziecie korzystali z aplikacji ProteGO Safe, spokojnie wejdziecie do galerii handlowej i zrobicie zakupy na takich samych warunkach jak wszyscy inni. Nikt nie będzie miał prawa żądać od Was wylegitymowania się aplikacją. Prostujemy nieprawdziwe informacje - poinformowało na stronie internetowej Ministerstwo Cyfryzacji.

"Nie będziemy inwigilować, dzielić klientów, nie zakażemy osobom bez aplikacji zrobienia zakupów" - czytamy w komunikacie.



„Albo zainstalujesz rządową aplikację ProteGO Safe albo nie wejdziesz do sklepu” – grzmi portal Niebezpiecznik.pl. Dalej jest jeszcze gorzej - „To jak, wybieracie czekanie w kolejce, czy inwigilację?” – pytają autorzy portalu. - To insynuacje - podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie. - Skuteczność aplikacji ProteGO Safe – co podkreślamy od początku – zależy od zaufania do niej. Dlatego prostujemy nieprawdę - czytamy dalej.

MC informuje:

- Niezależnie od tego, czy zainstalujesz aplikację ProteGO Safe czy nie, wejdziesz do sklepu i zrobisz zakupy tak jak wszyscy inni. Nie musisz wybierać pomiędzy staniem w kolejce, a „inwigilacją”. Aplikacja nie zbiera Twoich danych, nie śledzi, korzystanie z niej jest dobrowolne, a prace nad nią w pełni transparentne - właśnie po to, by każdy się przekonał, że nie mamy ukrytych intencji. Zachęcamy redakcję portalu Niebezpiecznik.pl do audytu naszych działań. Jesteśmy otwarci na współpracę, czekamy na kontakt (protego@mc.gov.pl).

- Nie będziemy dzielić klientów na lepszych i gorszych, czyli tych z i bez aplikacji. Kontrolowanie przez właścicieli sklep statusu aplikacji, lub wymaganie jej instalacji i aktywacji są zabronione.

- Korzystanie bądź niekorzystanie z aplikacji nie może wpływać na jakość lub kolejność obsługi klientów.

- Będziemy za to zachęcać możliwe największą liczbę osób, by korzystali z ProteGO Safe – to dla naszego wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

"ProteGO Safe to aplikacja, która pomoże nam w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. Pełni dwie główne funkcje. Pierwsza - to możliwość samokontroli stanu zdrowia. Druga - wykorzystująca technologię Bluetooth - zbiera informacje o napotkanych przez nas urządzeniach i informuje o spotkaniach z chorymi. Obie - informują o potencjalnym zagrożeniu zakażenia koronawirusem" - czytamy w komunikacie.

"Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego takie aplikacje są stosowane także w innych krajach. Coraz więcej kolejnych państw rozpoczyna nad nimi prace" - podsumowano.