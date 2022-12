K-beauty nie przestaje być dominującym trendem urodowym; wieloetapowa, naturalna, ale jednocześnie podyktowana osiągnięciami nauki pielęgnacja zdobywa kolejnych zwolenników i zwolenniczki.

Koreańskie firmy kosmetyczne rozpoczęły prace lokalizacyjne w Europie i Ameryce Północnej.

Do tej pory koreańskie firmy kosmetyczne starały się penetrować azjatycki rynek kosmetyczny.

Teraz zaczynają kierować się na światowy rynek kosmetyków.

Analitycy twierdzą, że koreańskie firmy kosmetyczne będą w stanie zwiększyć swoje zyski, jeśli zmniejszą swoją zależność od chińskiego rynku.

Marki K-beauty poszukują nowych rynków zbytu i intensyfikują działania promocyjne w Europie i USA. Dla przykładu, należąca do Shinsegae International marka luksusowych kosmetyków Poiret wsparła produkcję 3. sezonu serialu Netflix „Emily in Paris” jako sponsor lokowania produktu (PPL).

Poiret to niezależna marka kosmetyczna założona przez Shinsegae International w marcu ubiegłego roku, uprzednio "Paul Poiret", przejęty przez Shinsegae w ubiegłrym roku i przeformatowany na brand urodowy. Obecnie nowa marka ma łącznie cztery sklepy w Korei, a w przyszłym roku planuje otworzyć sklep w domu towarowym w Paryżu. Shinsegae International ma na celu przekształcenie Poiret w globalną markę luksusową; w tym celu większość produktów Poiret jest produkowana za granicą, na przykład we Włoszech i Szwajcarii. Za ich produkcję odpowiadają również globalne firmy, takie jak Intercos.

Koreańskie firmy kosmetyczne ze względu na wysokie tempo wzrostu koncentrują się na Europie i Ameryce Północnej. Według Koreańskiej Służby Celnej, wartość koreańskich kosmetyków wyeksportowanych do Chin w okresie od stycznia do listopada 2022 r. wyniosła 2,9 mld dolarów, co oznacza spadek o 24 proc. rok do roku. Chiny nadal mają duży udział w koreańskim eksporcie kosmetyków, ale eksperci branżowi przewidują, że udział Chin będzie się stopniowo zmniejszał ze względu na wzrost sprzedaży rodzimych produktów w Chinach. Amorepacific postawił również na penetrację rynku e-commerce w Ameryce Północnej. Koreański gigant kosmetyczny skupił się na promocji swojej marki, a teraz chce zarabiać na sprzedaży swoich produktów w sklepach internetowych, takich jak Amazon.

W rezultacie od trzeciego kwartału tego roku sprzedaż Amorepacific w Ameryce Północnej i Europie wzrosła odpowiednio o 97 procent i 60 procent w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku. Firma LG Household & Health Care również zapukała do drzwi rynku kosmetyków w Ameryce Północnej, przejmując prawa biznesowe do „Physiogel”, a w przyszłym roku planuje wejść na rynek kosmetyków kolorowych. W tym celu LG Household & Health Care przejęło w kwietniu lokalną markę kosmetyków The Crème Shop. W szczególności zaczęła sprzedawać artykuły gospodarstwa domowego, takie jak detergenty, w Avon Official Mall, swojej północnoamerykańskiej filii, i umacnia swoją pozycję marki lifestylowej wykraczającej poza produkty do pielęgnacji urody.

Ocenia się, że europejski rynek produktów K-beauty rozwinie się z CAGR na poziomie 11,96 proc. w okresie od 2022 do 2030 r. Wzrost rynku regionalnego jest głównie przypisywany takim czynnikom, jak rosnąca preferencja konsumentów i konsumentek wobec produktów kosmetycznych zawierających składniki postrzegane jako bardziej organiczne i zwiększone zapotrzebowanie na produkty stanowiące receptury naturalne.

