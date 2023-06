Dobre wyniki odwiedzalności, nowe udogodnienia dla klientów oraz rozrywka dzięki drugiej w Polsce sali kinowej ScreenX w Cinema City. CH Korona we Wrocławiu chce rozwijać swoją pozycję jako miejsce dla klientów i partner w biznesie.

Wrocławskie Centrum Korona to jedno z pierwszych wielofunkcyjnych centrów handlowych w Polsce, o powierzchni całkowitej 40 000 m2.

Centrum obejmuje blisko 800 tys. potencjalnych klientów w strefie zasięgu do 45 minut jazdy samochodem.

Jak pokazały badania rynkowe, Centrum może pochwalić się wysokim udziałem lojalnych klientów, jak i zdecydowanie najwyższym na tle konkurencji wskaźnikiem rozpoznawalności obiektów handlowych we Wrocławiu.

W pierwszym kwartale 2023 roku Korona zanotowała dwucyfrowy wzrost frekwencji YTD w stosunku do 2022 roku. Osiągnięte wyniki potwierdzają, że Centrum Korona cieszy się ugruntowaną pozycją na rynku wrocławskich centrów handlowych i poszerza grono swoich klientów.

Nową grupą docelową o istotnym potencjale zakupowym centrum są klienci z Ukrainy. Według danych Urzędu Miasta Wrocławia, we Wrocławiu przebywa obecnie nawet 150 000 obywateli Ukrainy. Strategia marketingowa Korony uwzględnia w swoich założeniach tę nową grupę klientów. Centrum prowadzi komunikację dwujęzyczną organizowanych eventów, a wyniki pokazują, że obywatele Ukrainy mieszkający we Wrocławiu stanowią nawet 20-30% uczestników organizowanych akcji marketingowych.

- Funkcjonujące od wielu lat Centrum Korona zdobyło serca Wrocławian, czego potwierdzeniem jest wysoki udział lojalnych klientów, którzy chętnie wracają do naszego centrum – mówi Justyna Podpora, Asset Manager, Cromwell Property Group, właściciel Centrum Handlowego Korona. - Dbamy o rozwój oferty handlowej na bieżąco śledząc zmieniające się oczekiwania konsumentów. Regularnie wprowadzamy do centrum nowe marki, na przestrzeni ostatnich miesięcy do grona najemców dołączyli Komputronik oraz Wasabi Sushi. Konsekwentnie realizowana strategia marketingowa pokazuje, że pomimo obecności na bardzo konkurencyjnym rynku, można odnosić sukcesy - dodaje.

Pierwsza we Wrocławiu sala kinowa w formacie ScreenX

Centrum Korona jest drugim miejscem w Polsce i jedynym w regionie, gdzie od połowy kwietnia tego roku kinomaniacy mogą jeszcze bardziej poczuć głębię filmu w specjalnej sali kinowej z formatem ScreenX w Cinema City. ScreenX to pierwsza technologia, która wykorzystuje nie tylko centralny ekran, ale i boczne ściany sali, które dopełniają projekcję na ekranie głównym, dzięki czemu obraz otacza widza, sięgając poza jego pole widzenia aż do kąta 270 stopni. Rozciągnięcie obrazu na boczne ekrany następuje w najbardziej kluczowych momentach akcji, aby spotęgować efekty danej sceny.

- Technologia ScreenX to nasza odpowiedź na potrzeby klienta, któremu zależy na tym, aby film jeszcze bardziej wciągnął go w akcję. Format ScreenX powoduje, że kinowe hity stają się jeszcze bardziej realne, a panoramiczny ekran nadaje wrażenia głębi i pozwala całkowicie zatracić się w filmie” – mówi Dawid Pytel, dyrektor regionalny Cinema City.

Korona z kartą podarunkową

Klienci lubią wracać do Centrum Korona, ponieważ galeria dba o odpowiednią atmosferę. Centrum oferuje szereg udogodnień, które pozytywnie wpływają na komfort zakupów klientów, a najnowszym z nich jest obowiązujący od kwietnia program kart podarunkowych. Kartę podarunkową można zakupić szybko i wygodnie w samoobsługowym Giftomacie, zlokalizowanym na terenie centrum oraz online i - przy jej pomocy - zapłacić za zakupy w niemalże wszystkich sklepach zlokalizowanych na terenie centrum.

Centrum Korona to jedno z pierwszych wielofunkcyjnych centrów handlowych w Polsce, gdzie oprócz zakupów można aktywnie spędzić czas w klubie fitness oraz zrelaksować się w strefie kina i restauracji. Całkowita powierzchnia najmu Centrum Korona to 40.000 m2.

Oferta handlowa centrum obejmuje 54 butiki i sklepy średnio powierzchniowe, a głównymi najemcami są: hipermarket Auchan, Cinema City, Fitness Academy oraz sklepy CCC, Decathlon, Rossmann i RTV Euro AGD. Centrum Korona może pochwalić się bogatą ofertą rozrywkową – na terenie obiektu działają: mulitiplex CINEMA CITY oraz kompleks strefy food court z 12 restauracjami i kawiarniami.

Właścicielem Centrum Korona jest Cromwell Property Group Poland. Zarządcą obiektu jest Apsys Polska.





