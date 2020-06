Koronawirus im niestraszny. Otwierają nowe sklepy w centrach handlowych

– Przez 1,5 miesiąca zdecydowana większość naszych salonów była zamknięta, ale już wznowiliśmy ich działanie i realizujemy naszą strategię zgodnie z planem, otwierając również nowe placówki w 6 atrakcyjnych lokalizacjach – mówi Dorota Grubka, dyrektor ds. Najmu i Zakupów w RTV EURO AGD.

– Zarówno te nowo otwarte, jak i już istniejące, działają obecnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Wyposażamy w środki ochrony zarówno naszych pracowników, jak i odwiedzających nas klientów, dbamy o zachowanie bezpiecznych odległości, dezynfekujemy powierzchnie częstego kontaktu dotykowego, a także narzędzia pracy i terminale płatnicze. Wprowadziliśmy przesłony pleksi do stanowisk ratalnych i części kasowej, w której dokonuje się płatności i odbioru towaru. O zasadach bezpieczeństwa przypominamy także w komunikacji prowadzonej w sklepach - dodaje.

Nowe salony EURO pojawiły się w Vita Parku w Stojadłach koło Mińska Mazowieckiego, Green Parku w Braniewie, Parku Handlowym Kujawia we Włocławku, Galerii Chełm, Galerii Zgierskiej oraz Parku Handlowym Stop Shop Siedlce.

– Ergonomia i funkcjonalność to najważniejsze zasady, którymi kierujemy się podczas projektowania naszych placówek – stwierdza Dorota Grubka. – W nowych salonach wprowadziliśmy rozwiązania, które dobrze sprawdziły się w naszych ostatnich realizacjach. Aby poszukiwanie kategorii produktowych było możliwie najszybsze, zdecydowaliśmy się na obniżenie wysokości mebli i przeniesienie części ekspozycji na stoły, by była ona jeszcze łatwiej dostępna dla klientów i dobrze widoczna. Poszerzyliśmy także ciągi komunikacyjne, by zapewnić odpowiednią przestrzeń pozwalającą na swobodną rozmowę z naszymi doradcami technologicznymi oraz zapoznanie się z ofertą. Dokładamy starań, aby nasze salony były nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale przede wszystkim dawały możliwość wygodnych i szybkich zakupów.

RTV EURO AGD jest ogólnopolską siecią detaliczną, oferującą sprzęt elektroniczny oraz artykuły gospodarstwa domowego.