Koronawirus nie zatrzymał rozwoju sieci spożywczych i drogerii

W sieciach franczyzowych funkcjonuje już ponad 43 tys. sklepów spożywczych oraz ponad 3 tys. drogerii – wynika z raportu Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych (ARSS). Mimo koronakryzysu sieci FMCG rozwijają się prężnie, gdyż to właśnie dzięki przynależności do nich małe sklepy są w stanie dynamicznie reagować na zmieniające się otoczenie rynkowe i oczekiwania klientów.

Detaliści z branży FMCG już od ponad dwóch dekad toczą trudną walkę o klienta z międzynarodowymi sieciami, takimi jak Lidl, Biedronka czy Rossmann. Prawa rynku są nieubłagane – najmniejsze, niezależne sklepy z niego wypadają. Dlatego te, które wciąż mają potencjał, by nadążyć za zmianami, coraz chętniej dołączają do sieci franczyzowych.

- Jeszcze siedem lat temu w sieciach franczyzowych było zrzeszonych ok. 27 tys. sklepów spożywczych i ok. 1,6 tys. drogerii. Dziś jest to odpowiednio 43 tys. i ponad 3 tys. Tak duży przyrost liczby zrzeszonych placówek nastąpił przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby sklepów działających w tych branżach. Konsolidacja na rynku detalicznym FMCG w Polsce postępuje w szybkim tempie. Dołączenie do sieci jest dziś dla niezależnych sklepów właściwie jednym sposobem na przetrwanie na rynku – mówi Andrzej Krawczyk, partner zarządzający w Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych.

Śledzenie trendów to podstawa

Epidemia koronawirusa w Polsce nie zmieniła diametralnie trendów rynkowych w branży FMCG, lecz w dużej mierze wzmocniła te, które rysowały się na horyzoncie już od pewnego czasu. Należy do nich zaliczyć m.in. rozwój e-handlu, rosnącą sprzedaż produktów marek własnych oraz zdrowych produktów, w tym eko i bio, a także słabnącą pozycję hipermarketów przy jednoczesnym wzroście zainteresowania ze strony klientów zakupami w pobliskich dyskontach, supermarketach oraz sklepach convenience.

Nie zmieniły się też plany rozwoju większości sieci FMCG. W wielu przypadkach wręcz zwiększyło się zainteresowanie współpracą z nimi. Nawet przedsiębiorcy niezwiązani wcześniej z tą branżą szukają dziś w niej szansy dla siebie. Organizatorzy wiodących sieci franczyzowych, jak np. Grupa Eurocash, Żabka czy Stokrotka zauważają zainteresowanie współpracą ze strony osób związanych np. z branżą gastronomiczną oraz tych, które w wyniku pandemii straciły źródło dochodu.

Rozwój wielu sieci franczyzowych z branży FMCG ukierunkowany jest przede wszystkim na przyłączanie działających sklepów, ale nie brakuje też takich, które są w stanie wprowadzić w meandry tego biznesu nowego inwestora. Osoby prowadzące własny sklep wciąż chętniej przyłączają się do sieci, które dają im stosunkowo dużą niezależność, działające na zasadzie tzw. miękkiej franczyzy.

