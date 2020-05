Korowód marek LPP w Galerii Chełm

Do oferty Galerii Chełm sukcesywnie dołączają kolejni najemcy, którzy decydują się otworzyć swoje sklepy. W ostatnich dniach w centrum handlowym otwarto cztery salony marek należących do Grupy LPP. Zajmują łącznie ponad 4,3 tys. mkw. powierzchni.

Do portfolio Galerii Chełm dołączyły cztery nowe salony marek Reserved, House, Cropp oraz Sinsay. Wszystkie lokale zostały otwarte w najnowocześniejszych konceptach, a oferta każdego z nich skierowana jest do innej grupy odbiorców. Dzięki temu klienci centrum handlowego mają jeszcze większy dostęp do mody skierowanej zarówno do kobiet, mężczyzn, młodzieży, jak i dzieci. Każdy ze sklepów od pierwszego dnia otwarcia cieszy się dużym zainteresowaniem kupujących.

– Galeria Chełm powstała z myślą o stworzeniu miejsca na mapie miasta dającego możliwość zrobienia wygodnych zakupów dla całej rodziny. W czasie komercjalizacji zależało nam na zapewnieniu chełmianom w pełni kompleksowej oferty zakupowej. Jednocześnie przyświecał nam cel, by Galeria stała się miejscem, w którym mieszkańcy chętnie i przyjemnie spędzą swój czas wolny w gronie najbliższych i przyjaciół. O ogromnym potencjale Galerii świadczy fakt, że została ona skomercjalizowana w niemalże 100 procentach na wiele miesięcy przed otwarciem. Z kolei otwarcie niemal całego portfolio marek odzieżowych Grupy LPP potwierdza fakt, że najemcy oceniają Galerię jako zaufanego partnera biznesowego – mówi Marcin Markowski, rzecznik prasowy Galerii Chełm.

Salon Reserved liczy ponad 2 tys. mkw., House zajmie ponad 760 mkw., Cropp - ponad 700 mkw., a Sinsay - ponad 810 mkw.