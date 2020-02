Korowód nowych marek w Galerii Metropolia

Galeria Metropolia podsumowała 2019 rok. Coraz lepsze wyniki centrum to efekt wprowadzonej i konsekwentnie realizowanej strategii najmu oraz uważne obserwowanie rynku i reagowanie na zmieniające się trendy. W przeciągu roku w galerii pojawiło się, kilku nowych, kluczowych najemców.

Zarząd obserwując zmieniające się trendy rynkowe i oczekiwania klientów, a także reagując na zakaz handlu w niedzielę postanowił wzmocnić rozrywkowo – gastronomiczną ofertę centrum i całkowicie zmienić charakter 2 pietra, które dotychczas było domeną najemców z branży meblowej i wyposażenia domu, stawiając na stworzenie miejsca, gdzie można spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, w tygodniu oraz w weekendy.

Do oferty kina Helios oraz klubu fitness Tone Zone od 26 czerwca 2019 dołączyła Stacja Food Hall, czyli największa gastronomiczna przestrzeń w Trójmieście, na terenie której znajduje się ponad 20 autorskich konceptów gastronomicznych oferujących potrawy kuchni całego świata, często serwowanych w nietypowy sposób dzięki nieszablonowemu podejściu szefów kuchni, 3 bary, aż 5 różnych stref i przestrzeń spotkań dla 600 osób.

W marcu 2019 roku do grona najemców Galerii Metropolia dołączyła również drogeria Hebe, z szeroką ofertą kosmetyków i perfum znanych marek. Dla osób wieku od lat 5 do 105 swoje podwoje we wrześniu otworzyło Studio taneczne Siemanko.

Pod koniec 2019 roku do grona najemców dołączył sklep znanej w Trójmieście sieci delikatesów Merkus. Jest to sieć rodzinna, opierająca się na polskim kapitale. Oprócz standardowych produktów w swojej ofercie posiadają bardzo szeroką gamę produktów eko, wege, win oraz kuchni świata.

Wprowadzone zmiany wpłynęły pozytywnie na odwiedzalność centrum, która wzrosła o ponad 15% w stosunku do roku 2018.

Jednak to nie koniec zmian, w nowym roku Metropolia planuje uruchomienie kolejnych lokali, a pierwsze z nich został już otwarte dla klientów. Na początku stycznia do grona najemców dołączyło Centrum U7, czyli znana i działająca od 1997 roku w Trójmieście sieć kręgielni oraz eko bazar Pomorska Spiżarnia oferująca produkty ekologiczne prosto od rolników oraz drobnych wytwórców z Kaszub.