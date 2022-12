Żeby święta były udane - grudzień - jak żaden inny miesiąc w roku - ma ściśle rozpisany podział tradycyjnych aktywności. Chętnie poddajemy się rytmowi, który buduje atmosferę świątecznego miesiąca.

Z początkiem grudnia zaczynamy myśleć o nadchodzących świętach.

Przygotowania zaczynają się zwykle od dekorowania domu.

Dekoracje mają znaczenie dla budowania właściwej atmosfery.

Po tym przychodzi czas na kompletowanie prezentów.

Obdarowujemy tym, co sami lubimy otrzymywać od innych.

W trzecim tygodniu grudnia większość z nas cieszy ubrana w domu choinka.

Dekoracje - choć częściowo - lubimy tworzyć sami.

Ostatni tydzień grudnia spędzamy na spotkaniach i świętowaniu w gronie bliskich i przyjaciół, ciesząc się stworzoną wcześniej atmosferą.

W pierwszym tygodniu grudnia ponad 1/3 z nas zaczyna dekorować dom na nadchodzące święta.

W drugim tygodniu grudnia prawie połowa z nas myśli o kupowaniu prezentów.

W trzecim tygodniu grudnia większość z nas ubiera choinkę.

Ostatni tydzień grudnia oznacza beztroskie świętowanie.

Zdecydowana większość badanych klientów Leroy Merlin kupi w tym roku nowe dekoracje świąteczne. Przyznaje się do tego aż 93% proc. spośród 300 poddanych badaniu klientów.

Budżet, jaki planują wydać na dekoracje zamyka się kwotą w przedziale między 100-200 zł.

1/5 klientów wyda na ten cel kwotę między 200-300 zł.

Trzech na stu klientów deklaruje, że świąteczne ozdoby w ich domu będą warte nawet tysiąc złotych.

Świąteczne dekoracje do mieszkania i do domu

84 proc. badanych klientów dekoruje swoje domy na święta. Spośród tej liczby połowa deklaruje, że robi to raz do roku. Jedna trzecia dekoruje swoje domy tylko raz na kilka lat.

83 proc. badanych kupuje ozdoby choinkowe,

60 proc. dekoracje świetlne,

55 proc. artykuły potrzebne do dekoracji prezentów,

53 proc. kupuje na święta świece zapachowe.

Dekoracje świąteczne do ogrodu i na balkon

Co piąte drzwi ozdobi świąteczny wieniec na drzwiach.

92 proc. badanych ma do dyspozycji balkon, taras lub ogród. Dwóch na trzech z nas udekoruje je w związku z Bożym Narodzeniem.

8 na 10 dekorujących w tym celu wykorzysta zewnętrzne girlandy świetlne,

54 proc. zawiesi lampki na drzewach i krzewach w ogrodzie,

1/ 3 badanych ustawi figury świetlne,

27 proc. wiesza ozdoby świąteczne na ogrodzeniu i na barierkach,

25 proc zawiesza ozdoby świąteczne na drzewach i krzewach.

Już tylko 7 procent z nas w ramach świątecznych dekoracji ustawi tradycyjną bożonarodzeniową szopkę.

Świąteczny klimat spotkań

Jako wystrój wnętrza na ten czas i dobre tło do spotkań w gronie przyjaciół i bliskich preferujemy ciepłe kolory tworzące klasyczne aranżacje.

W polskich domach ulubione style dekoracji to:

w 48 proc. tradycyjny

w 27 proc. styl śnieżny,

w 25 proc. styl naturalny.

Wśród świątecznych dekoracji obowiązkowo pojawia się kolor czerwony, który dominuje w większości polskich domów.

Czerwonych dekoracji użyje aż 63 proc. z nas.

Do czerwieni połowa z nas dołoży złoto,

48 proc. doda mu akcentów bieli,

31 proc. podbije efekt zielenią,

1/3 z nas wybierze dekoracje w kolorze srebra,

1/4 do świątecznych dekoracji dołoży kolor granatowy.

Dekoracje świąteczne DIY

1/3 z nas kupi świąteczne dekoracje w galeriach handlowych.

Tyle samo z nas w całości zrobi je sobie samodzielnie.

Niemal 40 proc. kupi dekoracje świąteczne stacjonarnie, w sklepie remontowo-budowlanym, z elementami urządzania wnętrz.

36 proc. zrobi to w super- i hipermarketach.

Tak czy owak, łącznie 60 proc. z nas część aranżacji świątecznych wykona samodzielnie, w domu.

W sposób bardziej osobisty połączymy ze sobą wszystkie niezależne elementy, kupione do wystroju domu.

Najczęściej samodzielnie tworzymy dekoracje w postaci świątecznych stroików.

Dekoracją są także:

pierniczki,

elementy ubioru choinki,

ozdoby zrobione na szydełku,

ozdoby wycięte z papieru.

Najważniejsza dla świątecznych dekoracji jest jakość ich wykonania.

Ich cena to kwestia drugorzędna.

Znaczenie mają także:

trwałość,

kolor,

uniwersalność,

styl - tradycyjny lub nowoczesny,

sposób wykonania - wśród których pożądany jest własnoręczny.

Najmniejsze znaczenie ma marka dekoracji.

Niewiele także znaczy lokalność wykonania czy miejsce pochodzenia.

Żeby stać się elementem świątecznego wystroju, kupowany produkt musi mieć w sobie "to coś", co często bywa także określane jako dusza. To konieczny atrybut dekoracji, która ma obrazować dobrą aurę w domu.

Dekoracje obowiązkowo muszą pasować do wybranego wcześniej stylu i do koloru wybranego jako wiodący w świątecznym wystroju na dany rok.

Wielu z nas w ramach dekoracji wybiera jedną rzecz, ale naprawdę uroczą.

Złą sławą cieszą się plastikowe przedmioty, z których brokat sypie się na wszystko.

Ważnymi cechami, dla których kupujemy świąteczne dekoracje są także:

ogólne wrażenie,

atmosfera, jaką tworzy wokół siebie przedmiot,

sposób jego prezentacji,

opakowanie.

Święta Bożego Narodzenia: najlepsze prezenty

Najchętniej dajemy bliskim to, co sami lubimy dostawać. Wśród ulubionych prezentów prym wiodą kosmetyki, perfumy i biżuteria. Wysoką pozycję zajmują produkty związane z hobby, ubrania i dodatki.

28 proc. pytanych klientów najchętniej kupuje prezenty związane z wyposażeniem wnętrz.

Zdecydowana większość badanych - aż 96% - deklaruje, że kupi świąteczne prezenty dla bliskich.

Polacy planują przeznaczyć na to kwotę w przedziale od 500 - aż do 1 tys. zł.

W roku 2021r. świąteczne wydatki pochłonęły średnio kwotę 2 tys. 129 zł

Informacje pochodzą z badania konsumentów, przeprowadzonego na próbie 300 klientów Leroy Merlin.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl