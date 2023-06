Położono kamień węgielny pod budowę Koszalin Power Center. Ma to być największy i najnowocześniejszy kompleks handlowy w regionie Koszalina. Dotychczas projekt realizowany jestzgodnie z założonym harmonogramem.

Projekt realizowany jest przez Acteeum Group i Falcon Investment Management we współpracy z Leroy Merlin oraz Agata.

Już na początku przyszłego roku obiekt udostępni 30 sklepów na łącznej powierzchni 38 tys. mkw. GLA.

20 czerwca br. miało miejsce podpisanie aktu erekcyjnego oraz odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Koszalin Power Center.

W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Koszalin, inwestorów przedsięwzięcia oraz firm zaangażowanych w projekt.

Koszalin Power Center to obiekt realizowany w formule regionalnego parku handlowego, który obejmie swym zasięgiem zarówno Koszalin, jak i cały najbliższy region. Projekt wyróżnia się przyjazną formą architektoniczną umożliwiającą swobodne wejście do sklepów z zewnątrz, doborem znanych i wielu niedostępnych wcześniej marek, a także dogodną lokalizacją bezpośrednio przy węźle drogowym drogi ekspresowej S6, łączącej Szczecin z Trójmiastem oraz ulicą Władysława IV – główną drogą wylotową nad morze.

Wmurowanie kamienia węgielnego

20 czerwca o godzinie 13 na terenie budowy odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w realizacją projektu Koszalin Power Center, wśród których znaleźli się m.in.: Tomasz Szewczyk, Prezes Zarządu Acteeum Central Europe, Daria Górniak, Senior Leasing & Expansion Manager Falcon Investment Management, Rafał Krzepkowski, Dyrektor Rozwoju Leroy Merlin Polska, Marcel Rodak, Dyrektor ds. Rozwoju Agata S.A. czy Marek Nagórski, Dyrektor Operacyjny Dekpol Budownictwo – generalnego wykonawcy obiektu. Uroczystość swoim udziałem uświetnili także przedstawiciele Urzędu Miasta Koszalin, w tym Prezydent Miasta Piotr Jedliński.

– Wmurowanie kamienia węgielnego to symboliczny moment rozpoczęcia budowy Koszalin Power Center. Projektu, który zapewni mieszkańcom Koszalina i okolicznych miejscowości możliwość komfortowych zakupów w sklepach wszystkich branż. Cieszymy się, że nasz obiekt spotkał się z dobrym przyjęciem i zaufaniem ze strony najemców. Dzięki temu możemy potwierdzić, że Koszalin Power Center został skomercjalizowany w 100 procentach na rok przed planowanym otwarciem. – powiedział w czasie uroczystości Tomasz Szewczyk, prezes zarządu Acteeum Central Europe. - W pierwszym kwartale 2024 roku lokalna społeczność zyska nie tylko nowe, komfortowe miejsce zakupów, ale także wiele dodatkowych miejsc pracy na terenie obiektu. Bardzo cieszymy się także z doskonałej współpracy z naszymi partnerami inwestycyjnymi tj. Leroy Merlin i Agata, a szczególnie z Falcon Investment Management, z którym realizujemy pierwszy wspólny projekt w formacie JV i na pewno nie ostatni - dodał

– Jesteśmy dumni, iż możemy być częścią projektu Koszalin Power Center, który z uwagi na jego dogodną lokalizację przy węźle drogi ekspresowej S6 oraz bogaty i komplementarny miks najemców, idealnie wpisuje się w strategię rozwoju firmy Falcon Investment Management. Głęboko wierzymy w potencjał tej galerii oraz fakt, że długoterminowo stanie się ona preferowaną destynacją zakupową nie tylko dla mieszkańców Koszalina, ale całego regionu. Sukces komercjalizacji i budowy projektu, nie byłby jednak możliwy gdyby nie wiarygodność i doświadczenie naszego partnera Acteeum Group oraz zaufanie, którym obdarzyli nas najemcy – dodaje Piotr Piechocki, wiceprezes zarządu spółki odpowiedzialnej za realizację projektu.

– Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Koszalin Power Center – mówi Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. – Rozpoczęcie budowy nowego centrum handlowego to ważne wydarzenie w życiu realizujących go firm, a także miasta, w którym do tego dochodzi. Dlatego życzę dalszego rozwoju i sukcesów w zdobywaniu nowych klientów. Zdaję sobie sprawę, jak wielkie zadania stoją dziś przed Koszalin Power Center. Wysoka jakość usług, dostosowanie się do wymogów rynku i rosnącej konkurencji – to wyzwania stojące przed każdą firmą. Dlatego życzę wytrwałości i konsekwencji w działaniu, a także kolejnych sukcesów. Mieszkańcom miasta życzę natomiast udanych zakupów w nowym punkcie na handlowej mapie Koszalina.

Koszalin Power Center - wizualizacja. / fot. mat. pras.

O Koszalin Power Center

Na łącznej powierzchni 38 tys. mkw. GLA projekt zaoferuje szeroką gamę sklepów i lokali usługowych różnorodnych marek, w tym kilku niedostępnych wcześniej w mieście. W Koszalin Power Center znajdzie się m.in. największy w regionie hipermarket budowlany Leroy Merlin o powierzchni ok. 12 tys. mkw., supermarket Lidl w nowym koncepcie o powierzchni ok. 2 tys. mkw., pełnowymiarowy i jedyny w regionie salon meblowy sieci Agata o powierzchni całkowitej 11 tys. mkw. oraz łącznie 30 lokali handlowych w ramach retail parku.

– Cieszę się, że jesteśmy częścią tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest koszaliński kompleks handlowy. Nasz nowy sklep w Koszalinie będzie 79. obiektem Leroy Merlin w Polsce. Dzięki temu będziemy jeszcze bliżej mieszkańców Koszalina i okolic z kompleksową ofertą produktów i usług niezbędnych podczas budowy, remontu i dekoracji domu oraz ogrodu – podkreśla Rafał Krzepkowski, dyrektor Rozwoju Leroy Merlin Polska.

– „Projekt Koszalin” zaistniał w Agata S.A. w 2020 roku, kiedy to podpisaliśmy z Acteeum Central Europe umowę przedwstępną zakupu części nieruchomości. Dzięki współpracy z Leroy Merlin oraz Acteeum Central Europe (jako wiodących partnerów w tym projekcie) udało się zaprojektować obiekt Agaty wpisany w całościową, spójną koncepcję całego centrum handlowego. Realizacja obiektu oparta jest także na ścisłej współpracy pomiędzy firmami realizującymi obiekty w tym projekcie. Nowo powstały obiekt będzie budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni całkowitej ponad 11 tysięcy mkw. Projekt obejmuje także wykonanie dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz parkingów zewnętrznych z 218 miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych, a także trawniki czy nasadzenia grup zieleni. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego projektu i tworzymy wspólnie nowy obiekt na mapie Koszalina – twierdzi Marcel Rodak, dyrektor ds. Rozwoju Agata S.A.

Koszalin Power Center poza możliwością zakupów w sklepach popularnych marek, zaoferuje także strefę gastronomiczną, włącznie z restauracją typu drive-thru. Ponadto dla wygody klientów obiekt posiadać będzie przestronny parking na ok. 1100 pojazdów z możliwością ładowania samochodów elektrycznych oraz infrastrukturę zapewniającą płynne skomunikowanie zarówno w ramach Koszalina, jak i regionu.

Acteeum Group

Acteeum Group jest prywatną międzynarodową firmą działającą na rynku nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych w Polsce, podejmującą się przeprowadzenia całego procesu deweloperskiego, od rozpoznania odpowiedniego terenu pod zabudowę, poprzez etap projektowania, budowy, komercjalizacji, aż po zarządzanie i sprzedaż obiektów.

Podejście Acteeum do projektów bazuje na wieloletnim doświadczeniu i znajomości polskiego rynku oraz procesu deweloperskiego. Spółka jest partnerem biznesowym dużych firm instytucjonalnych, m.in. CBRE Global Investors, Immofinanz, NepiRockcastle, BPI, Equilis jak również współpracuje z inwestorami prywatnymi. Acteeum skupia się na budowie dużych kompleksów handlowych oraz obiektów z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Acteeum posiada własne portfolio gruntów oraz negocjuje zakup kolejnych terenów pod budowę centrów handlowych, retail parków oraz na cele mieszkaniowe..

Falcon Investment Management

Falcon Investment Management jest funduszem inwestycyjnym aktywnie działającym na rynku parków handlowych w Polsce. Strategia firmy zakłada budowę silnego portfolio obiektów handlowych na własność. Z uwagi na długoterminowy horyzont inwestycji, w centrum zainteresowania funduszu są przede wszystkim dominujące obiekty – zarówno pod względem skali, jak i lokalizacji, tzw. Power Centres – dobrze zlokalizowane i dogodnie skomunikowane, oferujące sklepy wiodących marek atrakcyjnych z punktu widzenia klientów, a co za tym idzie – skupiające ruch z ościennych miejscowości.

Falcon Investment Management aktywnie inwestuje i powiększa portfel nieruchomości w oparciu o różne modele działania: akwizycje gotowych obiektów, różne formy współpracy z partnerami biznesowymi, a także własny development. Firma kładzie duży nacisk na współdziałanie z innymi podmiotami rynkowymi: właścicielami terenów inwestycyjnych, sprzedającymi czy wykonawcami.

Agata

Agata S.A., to polska sieć, która obejmuje obecnie 32 wielkopowierzchniowe sklepy z szeroką ofertą mebli i dodatków do aranżacji wnętrz. Agata S.A. poprzez punkty sprzedaży detalicznej i e-commerce oferuje kolekcje do pokoju dziennego, dziecięcego, sypialni, jadalni, kuchni, a także niezwykle szeroką gamę dodatków i akcesoriów. Marka zapewnia dostęp do artykułów ponad 250 krajowych i zagranicznych producentów kilkudziesięciu marek własnych oraz szerokiego grona doradców, projektantów i ekspertów.

Leroy Merlin

Leroy Merlin to sieć sklepów budowlano-dekoracyjnych (DIY). Rozpoczęła działalność w roku 1923 we Francji. Od 1979 roku jest stowarzyszona z rodzinną grupą finansową Association Familiale Mulliez (AFM). W 2006 r. z firm branży budowlanej, które należały do AFM, utworzono ADEO.

Firma Leroy Merlin rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1994 roku, a w 1996 otworzyła pierwszy sklep w Piasecznie pod Warszawą. W tej chwili działa 78 sklepów stacjonarnych, sklep internetowy leroymerlin.pl oraz portal oferia.pl. Misją Leroy Merlin jest ułatwianie klientom realizacji domów i ogrodów.

