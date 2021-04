Kraina Serów otwiera nowy sklep

W Magnolia Park właśnie otworzył się nowy sklep. To Kraina Serów – pierwsza we Wrocławiu.

Kraina Serów to miejsce pełne serów krowich, kozich i owczych, ze specjalną przestrzenią na sery pleśniowe: miękkie i półtwarde. Pochodzą one z krajów uznawanych za serowe królestwa: Holandii, Francji, Włoch i Szwajcarii, a także z państw kojarzonych z serem nieco mniej: Hiszpanii, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii. – Smakosze na pewno nie będą zawiedzeni, podobnie jak osoby dopiero odkrywające bogactwa smaków i aromatów – mówi Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektor centrum handlowego Magnolia Park. – Otwarcie Krainy Serów cieszy z kilku powodów. Po pierwsze jest to pierwszy sklep tej marki we Wrocławiu, a po drugie to kolejne, po salonie odzieży męskiej Recman, otwarcie w Magnolia Park w tym roku. Dzięki Krainie Serów zwiększa się i urozmaica nasza oferta sklepów specjalistycznych, które bardzo podobają się klientom – dodaje.

W asortymencie sklepu znajduje się niemal 60 rodzajów serów, ale Kraina obfituje nie tylko w te produkty. Są w niej rozmaite dodatki, które podkreślają smak sera: wina, sosy, dżemy, konfitury i octy. W ich doborze Kraina Serów stawia przede wszystkim na unikalność i naturalność, tak aby każdy amator kuchni eksperymentalnej znalazł coś dla siebie. Nie brakuje także akcesoriów, takich jak podstawki, tasaki, noże i zestawy do podgrzewania. – Sprzedawcy chętnie pomogą w wyborze, udzielą profesjonalnych porad, a także doradzą przy komponowaniu zestawów prezentowych. Nasz nowy sklep to prawdziwa kraina skarbów serowarstwa – mówi Joanna Sawośko-Duda.

Nowo otwarta Kraina Serów znajduje się w Magnolia Park na parterze, w doskonałym sąsiedztwie Przysmaków Domu Wiśniowieckich. Zajmuje powierzchnię 51 mkw. Pozostałe sklepy pod tym szyldem w Polsce znajdują się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Gdańsku.