Krajobraz po pandemii? Handel tylko dla orłów

Jeśli zamrożenie gospodarki potrwa jeszcze miesiąc lub dwa, to należy się spodziewać bankructw i wówczas nie zabraknie mocnych spadków cen i kupców chętnych do „okazyjnych" transakcji – przewiduje Beata Latoszek, Head of Representative Office Deutsche Hypothekenbank.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 11 maj 2020 12:48

Czy pandemia ostudzi rynek transakcji w sektorze handlowym? - Nie. Każdy będzie uciekał od gotówki, a budowy nowych nieruchomości raczej zwolnią. Prognozowane dochody z obiektów np. w centrum Warszawy spadną może o pół punktu. Generalnie, ponieważ rządy w tej chwili drukują zbyt dużo pieniędzy, to te spadki będą niemal niezauważalne. Natomiast, jeśli zamrożenie gospodarki potrwa jeszcze miesiąc lub dwa, to należy się spodziewać bankructw i wówczas nie zabraknie mocnych spadków cen i kupców chętnych do „okazyjnych” transakcji – przewiduje Beata Latoszek, Head of Representative Office Deutsche Hypothekenbank.