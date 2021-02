Kraków wybudował najwięcej powierzchni biurowej w 2020 r.

- Wraz z rozwojem pandemii i rosnącym zagrożeniem dla wielu branż obserwowaliśmy coraz większą chęć współpracy właścicieli budynków z najemcami odzwierciedlającą się we wzroście elastyczności właścicieli w procesach negocjacyjnych. Najemcy stali się mniej pewni co do przyszłości, przez co zaczęli kłaść większy nacisk na możliwość elastycznego dopasowywania wielkości wynajmowanej powierzchni. To w przyszłości może skłaniać deweloperów do zwiększenia elastyczności podziału powierzchni w budynkach – mówi Kamil Tyszkiewicz, szef rynków regionalnych CBRE.

W 2020 r. w Krakowie wybudowano 140 tys. mkw. nowych biur. Poziom pustostanów wyniósł niemal 14 proc. , co oznacza wzrost o ponad 3 pp. w porównaniu do 2019 r. W sumie w stolicy małopolski znajduje się 1,6 mln mkw. powierzchni biurowej a niemal 120 tys. mkw. jest w budowie.

Wzrost mimo pandemii

W 2020 r. na regionalny rynek biurowy dostarczono 393 tys. mkw. nowej powierzchni. Liderem niezmiennie okazał się Kraków (ponad 140,7 tys. mkw.), który urósł m.in. o kompleks Unity Centre. Rekordową wielkość powierzchni oddano do użytku w Katowicach (ponad 61,3 tys. mkw.) za co odpowiedzialny jest głównie kompleks Face 2 Face. Na trzecim miejscu znajduje się Trójmiasto, gdzie przybyło ponad 60,2 tys. mkw. We Wrocławiu biura powiększyły się o 58,4 tys. mkw., a w Łodzi o ponad 50,8 tys. Zdecydowanie mniejsze przyrosty przestrzeni do pracy zanotowano w Poznaniu (18,3 tys. mkw.) oraz Szczecinie (3,4 tys. mkw.).

Coraz więcej nowych umów

W czwartym kwartale 2020 r. popyt na rynku regionalnym wyniósł 131,7 tys. mkw., co jest istotnie poniżej poziomu sprzed pandemii. Zauważono jednak wzrost udziału nowych umów (58 proc. popytu) w porównaniu do poprzednich kwartałów. W całym roku popyt wyniósł niemal 590 tys. mkw., czyli o 15% mniej niż rok wcześniej. Absorpcja mimo pandemii na wszystkich rynkach regionalnych z wyjątkiem Lublina była pozytywna, wchłonęło się 135,4 tys. mkw. powierzchni. To wartość znacznie poniżej przyrostu podaży, co skutkuje wzrostem pustostanu do poziomu 12.7 proc. Najwyższy poziom pustostanu obserwujemy obecnie w Łodzi (16.3 proc.), a najniższy w Szczecinie.

Największe umowy najmu podpisane w końcówce 2020 r. to Allegro, które za nową siedzibę wybrało budowany jeszcze budynek D kompleksu Nowy Rynek w Poznaniu, gdzie wynajęło 26 tys. mkw. Rekord padł także na katowickim rynku biurowym, gdzie firma ING Technology zdecydowała o przeniesieniu swojego biura do kompleksu Global Office Park. Wielkość umowy to 16,6 tys. mkw.

Biura w regionach przejmują firmy IT

W 2020 r. zanotowano istotny wzrost udziału sektora IT w popycie. Podpisano aż 8 umów na powierzchnię większą niż 10 tys. mkw., podczas gdy w 2019 r. były jedynie 3 takie umowy. W Poznaniu oraz Wrocławiu sektor ten był odpowiedzialny za ponad połowę całego popytu – odpowiednio 53% oraz 57 proc. Wzrost odnotował także sektor publiczny.