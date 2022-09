Supermarket online delio debiutuje w Krakowie. To kolejne miasto z usługą po Warszawie.

Lite e-Commerce uruchomił dostawę zakupów dla mieszkańców Krakowa z supermarketu online delio.

Od 15 września bieżącego roku sklep e-grocery dostarcza zamówienia do domów w stolicy województwa małopolskiego nawet w ciągu godziny.

To pierwsze duże miasto, poza Warszawą, gdzie wystartowała usługa oferowana przez startup.

Delio działa na rynku od marca bieżącego roku, kiedy zadebiutowało w Warszawie. Od tamtej pory usługa objęła zasięgiem większość stolicy oraz rozpoczęła działalność w podwarszawskim Piasecznie oraz Konstancinie. Od teraz dostawa świeżych produktów oraz pozostałych artykułów do domu jest dostępna również w Krakowie. Zasięgiem działania została objęta znaczna część miasta.

Klienci supermarketu online mogą wybierać z ponad 5 tysięcy produktów, które są dostępne na stronie internetowej delio.com.pl. Dostawy realizowane są przez siedem dni w tygodniu na wybraną przez konsumenta godzinę, a zamówienie pojawi się pod drzwiami już nawet w sześćdziesiąt minut od jego złożenia. Dowiezie je kurier na specjalnie dostosowanym skuterze, a zakupy zapakowane będą w ekologiczne papierowe torby oraz biodegradowalne siatki.

Artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, kosmetyki, produkty dla dzieci czy też asortyment dla zwierząt trafią do mieszkańców Krakowa z tzw. darkstore’ów, czyli małych magazynów ulokowanych w kilku dzielnicach miasta, dzięki czemu możliwa jest tak szybka dostawa. W portfolio delio znajduje się również bogata oferta produktów bio, wegetariańskich oraz wegańskich.

Klienci szybko przyzwyczajają się do zakupów w delio. Niewątpliwie jednym z naszych największych wyróżników jest niemalże błyskawiczna dostawa. Wystarczy parę kliknięć, a kurier pojawi się pod drzwiami już nawet w godzinę. Gwarantujemy użytkownikom, że przywieziemy ich zakupy szybciej niż jakikolwiek inny supermarket online – mówi Maciej Nowakowski, COO Lite e-Commerce.

Ceny niektórych produktów zamrożone do końca października

Supermarket online delio uruchomił własną akcję, która ma przeciwdziałać skutkom inflacji. Do końca października br. ceny 500 towarów, również tych pierwszej potrzeby, zarówno lokalnych marek, jak i znanych ogólnopolskich i globalnych firm, nie zostaną podniesione. W ramach kampanii zaprojektowano również specjalny landing page, który prezentuje całą promocyjną ofertę delio.

Delio – asystent w codziennych zakupach

delio opiera się na prostych założeniach – chce odpowiadać na potrzeby klientów, którzy doceniają wysoką jakość, szukają szerokiego asortymentu, a jednocześnie w natłoku obowiązków chcą zaoszczędzić czas na to, co dla nich ważne. Twórcy rozwiązania porównują delio do codziennego asystenta, który nie tylko dostarczy klientom to, czego potrzebują, ale również sprawi, że zakupy staną się łatwiejsze oraz o wiele szybsze. Zagwarantować ma to między innymi najszybsza dostawa produktów w tym segmencie rynku, co w połączeniu z dużym wyborem artykułów sprawia, że użytkownicy nie muszą planować zakupów na kilka dni do przodu. Co więcej, delio oferuje promocję, która obok czasu pozwoli zaoszczędzić również pieniądze.

Na nowych, jaki i starych użytkowników delio czeka specjalny kod „DELIO” (należy pamiętać o wielkich literach), dzięki któremu mogą zaoszczędzić aż do 450 zł. Do aktywacji promocji wystarczy, że wartość zamówionych produktów przekroczy 100 zł. Po wpisaniu kodu rabat w wysokości 30 zł zostanie automatycznie naliczony. Na użytkowników czeka aż 15 takich zniżek, a akcja trwa do 30 listopada bieżącego roku. Regulamin promocji jest dostępny na delio.com.pl

Zamówienia dostarczane są codziennie od 7:00 do 23:00, również w niedziele i święta. Co więcej, w trakcie zakupów możemy wybrać optymalny termin dostawy, nawet w ciągu godziny od złożenia zamówienia.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl