Krakowskie Dolne Młyny będą mixed-use

Zabytkowe budynki po dawnej fabryce cygar leżące na terenie nieruchomości przy ulicy Dolnych Młynów 10 w Krakowie wróciły do ich prawowitego właściciela – firmy Immobiliaria Camins Polska. Przekazanie obiektów oraz terenu, na którym stoją, zostało potwierdzone notarialnie.

- Immobiliaria Camins Polska odzyskała dziś posiadanie swojej działki z unikalną, XIX wieczną zabudową. Zostało to potwierdzone notarialnie – mówi Aldo Ibáñez z Immobiliaria Camins Polska.

Firma musi teraz najpierw przeprowadzić niezbędne prace. Przede wszystkim remediację gleby, bo znajdują się w niej szkodliwe dla zdrowia pierwiastki po dawnej fabryce oraz skoncentruje się na wszystkich działaniach, które zwieńczone będą przywróceniem należytej świetności temu miejscu.

- Nasz cel średniookresowy to kontynuacja pracy nad zintegrowanym z miastem projektem, który przyczynia się do poszanowania unikalnego charakteru zabytkowych obiektów w tym kompleksie – wyjaśnia Aldo Ibáñez. Jak wskazuje, działania w tym obszarze toczyć się będą w sposób w pełni transparentny, zgodny z prawem i dostosowany do obecnych, specyficznych, okoliczności, narzuconych przez panującą dziś pandemię. - Kładziemy szczególny nacisk na konieczność realizacji wszystkich działań zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i za zgodą konserwatora zabytków. Chodzi bowiem o obiekty o szczególnej wartości historycznej i estetycznej, które wymagają wyjątkowego poszanowania, a w tym obszarze dochodziło tu niestety w ciągu ostatnich 5 lat do rażących naruszeń – podsumowuje.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem nowej, kompleksowej koncepcji tego miejsca. Według wstępnych założeń, mogłyby się na jego terenie znaleźć np. przestrzeń gastronomiczna, usługowa, a także miejsca dla najemców związanych z działalnością kulturalną czy start-upami, jak również noclegowe – np. dla gości firmy.