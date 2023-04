Po łakocie z foodtracka Krasnolód będą mogli sięgnąć klienci Wrocław Fashion Outlet.

Lody z naturalnych produktów wróciły do Wrocław Fashion Outlet. Do mini-vintage-furgonetki Krasnolóda będzie można podejść codziennie od 11:00 do 20:00. A sezon na lody zdecydowanie coraz bliżej.

Wrocław Fashion Outlet to modowe centrum outletowe w Polsce południowo-zachodniej. Na prawie 18 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej znajduje się ponad sto światowych marek z ofertą do -70 proc. taniej od cen podstawowych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl