Krwiobus stanie przed Galerią Młociny

W sobotę, 23 maja w godzinach 11:00-16:00, na placu przed wejściem głównym do Galerii Młociny ponownie pojawi się krwiobus, w którym zainteresowani będą mogli oddać krew. Inicjatywa organizowana z zachowaniem zaostrzonych procedur bezpieczeństwa, odbędzie się we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża – Dar Serca HDK PCK Warszawa.

Już w sobotę klienci Galerii Młociny będą mieli okazję, by ponownie uczestniczyć w ważnej, społecznej inicjatywie, a tym samym wspomóc tych, którzy dzisiaj tej pomocy szczególnie potrzebują, a nawet uratować komuś życie. 23 maja w godzinach 11:00-16:00 na placu przed głównym wejściem do bielańskiego centrum handlowego pojawi się krwiobus, czyli mobilny pojazd, w którym zainteresowani będą mieli możliwość oddania krwi. W trosce o zdrowie wszystkich obecnych akcja organizowana we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zostanie przeprowadzona z zachowaniem szczególnych zasad higieny. Tego dnia wszyscy zainteresowani w pierwszej kolejności udadzą się do namiotu, w którym przeprowadzone zostaną zaostrzone działania procedur bezpieczeństwa sanitarnego takie jak: dezynfekcja dłoni, założenie maseczki ochronnej, pomiar temperatury termometrem bezdotykowym oraz zebranie wywiadu epidemiologicznego potwierdzonego zapisami na utworzonej w tym celu ankiecie. Po pomyślnym przejściu wstępnego wywiadu krwiodawca otrzyma możliwość kontynuowania standardowych procedur związanych z kwalifikowaniem do oddania krwi. Procedury medyczne wraz z odpowiedzialnością za ich realizację pozostają po stronie RCKiK w Warszawie.

Wszyscy, którzy spełniają odpowiednie warunki, a tego dnia planują zrobić dobry uczynek, powinni wziąć ze sobą do galerii dowód osobisty. Obecny na miejscu wykwalifikowany personel medyczny oraz wolontariusze udzielą szczegółowych informacji na temat całego procesu, a także chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Należy pamiętać, że nie każdy, pomimo chęci, będzie mógł zostać dawcą krwi.